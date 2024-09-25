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Ajax-BJK maçı şifresiz yayınlanacak: Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Avrupa Ligi geleneksel grup aşaması yerine ilk kez lig usulü düzenlenecek. Beşiktaş ilk maçına Ajax deplasmanında sahaya çıkacak. Futbolseverler de bu maçın tarihine odaklandı. Siyah-beyazlılar, ilk maçtan galibiyetle ayrılarak üç puan kazanmak istiyor. Bu seneki formata göre Avrupa Ligi’nde puan sıralamasında ilk 8’de yer alan takımlar doğrudan adını son 16 turuna yazdıracak. Peki, Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ajax-BJK maçı şifresiz yayınlanacak: Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Ajax-Beşiktaş maçına geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Avrupa Ligi play-off turunda oynama hakkı elde eden Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano'yu 3-3 ve 5-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı ve format değişikliğine gidilen "Kupa 2"de adını 36 takımın yer aldığı lig etabına yazdırmayı başardı. Ajax ise 2023-2024'te Hollanda Birinci Futbol Ligi'ni (Eredivisie) 5. sırada bitirdi. Avrupa Ligi'ndeki mücadelesine ikinci eleme turundan başlayan Amsterdam temsilcisi, sırasıyla Vojvodina, Panathinaikos ve Jagiellonia'yı eleyerek lig etabında mücadele etme hakkı kazandı. İşte, Ajax-Beşiktaş maçı hakkında tüm bilgiler...

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Ajax-BJK maçı şifresiz yayınlanacak: Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ajax-Beşiktaş maçı, 26 Eylül 2024 Perşembe günü yapılacak.

Amsterdam kentindeki Johan Cruijff ArenA'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Bu heyecan dolu müsabaka, TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

Ajax-BJK maçı şifresiz yayınlanacak: Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a konuk olacağı ilk hafta maçında, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre müsabakada Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak.

Tim Robinson'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Stuart Attwell VAR ve Peter Bankes AVAR görevini üstlenecek.

Ajax-BJK maçı şifresiz yayınlanacak: Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

İKİ TAKIM ARASINDAKİ TÜM MAÇLARI AJAX KAZANDI

Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 6 müsabakadan da mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1966), UEFA Kupa Galipleri Kupası (1993) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2021) toplam 6 kez karşı karşıya geldi.

Ajax, söz konusu 6 maçta da Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 3 kez fileleri havalandırırken, Hollanda ekibi ise 14 gol kaydetti.

Beşiktaş, Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çıkacağı mücadelede Ajax karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Ajax-BJK maçı şifresiz yayınlanacak: Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

BEŞİKTAŞ'IN BU SEZON MAĞLUBİYETİ YOK

Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçta hiç mağlubiyet yaşamadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 8 müsabakanın 6'sını kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.

Bu karşılaşmalarda 24 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

Ajax-BJK maçı şifresiz yayınlanacak: Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 6

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirilen kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Göktuğ Baytekin

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi

Orta saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes

Forvet: Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu

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