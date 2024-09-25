Ajax-BJK maçı şifresiz yayınlanacak: Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Avrupa Ligi geleneksel grup aşaması yerine ilk kez lig usulü düzenlenecek. Beşiktaş ilk maçına Ajax deplasmanında sahaya çıkacak. Futbolseverler de bu maçın tarihine odaklandı. Siyah-beyazlılar, ilk maçtan galibiyetle ayrılarak üç puan kazanmak istiyor. Bu seneki formata göre Avrupa Ligi’nde puan sıralamasında ilk 8’de yer alan takımlar doğrudan adını son 16 turuna yazdıracak. Peki, Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ajax-Beşiktaş maçına geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Avrupa Ligi play-off turunda oynama hakkı elde eden Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano'yu 3-3 ve 5-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı ve format değişikliğine gidilen "Kupa 2"de adını 36 takımın yer aldığı lig etabına yazdırmayı başardı. Ajax ise 2023-2024'te Hollanda Birinci Futbol Ligi'ni (Eredivisie) 5. sırada bitirdi. Avrupa Ligi'ndeki mücadelesine ikinci eleme turundan başlayan Amsterdam temsilcisi, sırasıyla Vojvodina, Panathinaikos ve Jagiellonia'yı eleyerek lig etabında mücadele etme hakkı kazandı. İşte, Ajax-Beşiktaş maçı hakkında tüm bilgiler...