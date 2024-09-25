Ajax-BKJ maçı şifresiz yayınlanacak: Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İKİ TAKIM ARASINDAKİ TÜM MAÇLARI AJAX KAZANDI

Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 6 müsabakadan da mağlup ayrıldı.



Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1966), UEFA Kupa Galipleri Kupası (1993) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2021) toplam 6 kez karşı karşıya geldi.



Ajax, söz konusu 6 maçta da Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 3 kez fileleri havalandırırken, Hollanda ekibi ise 14 gol kaydetti.



Beşiktaş, Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çıkacağı mücadelede Ajax karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.