Ajax-Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet peşinde

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında deplasmanda Hollanda'nın güçlü ekibi Ajax ile kozlarını paylaşacak. 6 puanla 14. sırada yer alan Galatasaray, 3 maçını da kaybeden ve 0 puanını bulunan Ajax'ı yenmek ve gruplarda büyük bir avantajın sahibi olmak istiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax ile Galatasaray kritik bir mücadeleye çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçın 2'sini kazanan Galatasaray, Ajax karşısında da mutlak galibiyet için sahaya olacak. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman?

AJAX-GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Ajax-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te Amsterdam Arena'da oynanacak.

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (23.00)

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (20.45)

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (23.00)

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (20.45)

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (23.00)

