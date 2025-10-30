Ajax-Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet peşinde
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında deplasmanda Hollanda'nın güçlü ekibi Ajax ile kozlarını paylaşacak. 6 puanla 14. sırada yer alan Galatasaray, 3 maçını da kaybeden ve 0 puanını bulunan Ajax'ı yenmek ve gruplarda büyük bir avantajın sahibi olmak istiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax ile Galatasaray kritik bir mücadeleye çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçın 2'sini kazanan Galatasaray, Ajax karşısında da mutlak galibiyet için sahaya olacak. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman?