Ajax-Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax ile Galatasaray kritik bir mücadeleye çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçın 2'sini kazanan Galatasaray, Ajax karşısında da mutlak galibiyet için sahaya olacak. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman?