Ajax-Galatasaray maçı ne zaman? GS'nin Avrupa Ligi maç tarihleri

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk eden Galatasaray, "Kupa 2"deki başarılı performansıyla ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip ikinci maçında ise berabere kalmıştı. Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. Galatasaray-Ajax maçı ise 8. hafta Hollanda'da yapılacak. İşte, Ajax-Galatasaray maçı tarihi...