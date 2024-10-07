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Ajax-Galatasaray maçı ne zaman? GS'nin Avrupa Ligi maç tarihleri

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında ise deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldı. Futbolseverler şimdi Hollanda'nın köklü ekibi Ajax ile Galatasaray arasında oynanacak maçın tarihine odaklandı. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman?

Ajax-Galatasaray maçı ne zaman? GS'nin Avrupa Ligi maç tarihleri - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk eden Galatasaray, "Kupa 2"deki başarılı performansıyla ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip ikinci maçında ise berabere kalmıştı. Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. Galatasaray-Ajax maçı ise 8. hafta Hollanda'da yapılacak. İşte, Ajax-Galatasaray maçı tarihi...

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Ajax-Galatasaray maçı ne zaman? GS'nin Avrupa Ligi maç tarihleri - 2

AJAX-GALATASARAY MAÇI TARİHİ

Galatasaray-Ajax maçı, 30 Ocak 2025 tarihinde yapılacak.

Müsabakanın, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.

Ajax-Galatasaray maçı ne zaman? GS'nin Avrupa Ligi maç tarihleri - 3

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.

Ajax-Galatasaray maçı ne zaman? GS'nin Avrupa Ligi maç tarihleri - 4

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynandığı Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Ligde maç takvimi şöyle:

1. maçlar: 25-26 Eylül

2. maçlar: 3 Ekim

3. maçlar: 24 Ekim

4. maçlar: 7 Kasım

5. maçlar: 28 Kasım

6. maçlar: 12 Aralık

7. maçlar: 23 Ocak 2025

8. maçlar: 30 Ocak 2025

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

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