Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet için sahaya çıkıyor
04.11.2025 12:42
Son Güncelleme: 05.11.2025 15:41
Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bu akşam zorlu Hollanda deplasmanında Ajax ile kozlarını paylaşacak. 36 takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 puanla 16. sırada yer alan Galatasaray, grubun sonuncusu Ajax'ı deplasmanda yenmek play-off'lara kalabilmek için şansını artırmak istiyor. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek mücadelenin canlı yayın bilgileri ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray zorlu Ajax deplasmanına konuk olacak. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 haftasında sergilediği performansla dikkat çeken Galatasaray, bu sezon kötü günler geçiren Ajax karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Galatasaray, Ajax karşısında kazanması halinde puanını 9'a yükseltecek ve ilk 8 için büyük bir avantaj yakalayacak. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
AJAX-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Ajax: Pasveer, Gaael, Itakura, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Gloukh, Moro, Godts, Weghorst.
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai, Osimhen.
AJAX VE GALATASARAY'IN SON DURUMU
Ajax ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 maçında puan alamadı. Hollanda temsilcisi, ilk hafta maçında İtalya ekibi Inter'e sahasında 2-0 mağlup oldu. Ajax, sonrasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'ya 4-0, İngiltere'den Chelsea'ye de 5-1 yenildi.
KRİTİK MÜCADELEDE İLKAY YOK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanan İlkay, bu karşılaşmada görev alamayacak.
Öte yandan sakatlığını atlatan Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, bu maçta oynayabilecek.
Ağrıları bulunan Yunus Akgün'ün durumu maç günü netleşecek.
Trabzonspor maçında ağrı hisseden ve dünkü antrenmana çıkmayan milli oyuncu, sağlık durumuna göre maçta görev alacak.
GALATASARAY İLK 16 DAKİKADA GOL BULUYOR
Organizasyondaki ilk maçında Eintracht Frankfurt'a karşı 8. dakikada fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, ikinci müsabakada da Liverpool karşısında 16. dakikada penaltıdan golü buldu.
Galatasaray, son olarak üçüncü maçta Bodo/Glimt karşısında 3. dakikada maçtaki ilk golünü kaydetti.
GALATASARAY 13 YIL SONRA BİR İLK PEŞİNDE
Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde 2012-2013 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık 2012 tarihleri arasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 1-0 ve Portekiz'den Braga'yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3 galibiyet almıştı.
Bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i de 3-1 yenen Galatasaray, Hollanda temsilcisi karşısında kazanması halinde 13 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşayacak.
AJAX'TA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
Ajax'ta Chelsea'ye kaybedilen 5-1'lik maçta direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor, cezası nedeniyle müsabakada forma giymeyecek.
Sakatlıkları bulunan Steven Berghuis, Kasper Dolberg ve Branco van den Boomen'in durumu ise maç günü belli olacak.