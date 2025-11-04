Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet için sahaya çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bu akşam zorlu Hollanda deplasmanında Ajax ile kozlarını paylaşacak. 36 takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 puanla 16. sırada yer alan Galatasaray, grubun sonuncusu Ajax'ı deplasmanda yenmek play-off'lara kalabilmek için şansını artırmak istiyor. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek mücadelenin canlı yayın bilgileri ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?