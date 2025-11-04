Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet için sahaya çıkıyor

04.11.2025 12:42

Son Güncelleme: 05.11.2025 15:41

Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bu akşam zorlu Hollanda deplasmanında Ajax ile kozlarını paylaşacak. 36 takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 puanla 16. sırada yer alan Galatasaray, grubun sonuncusu Ajax'ı deplasmanda yenmek play-off'lara kalabilmek için şansını artırmak istiyor. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek mücadelenin canlı yayın bilgileri ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet için sahaya çıkıyor
Anadolu Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray zorlu Ajax deplasmanına konuk olacak. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 haftasında sergilediği performansla dikkat çeken Galatasaray, bu sezon kötü günler geçiren Ajax karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Galatasaray, Ajax karşısında kazanması halinde puanını 9'a yükseltecek ve ilk 8 için büyük bir avantaj yakalayacak. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AJAX-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? 1
Anadolu Ajansı

AJAX-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile 5 Kasım Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER 2
Anadolu Ajansı

MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Pasveer, Gaael, Itakura, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Gloukh, Moro, Godts, Weghorst.

 

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai, Osimhen.

AJAX VE GALATASARAY'IN SON DURUMU 3
Anadolu Ajansı

AJAX VE GALATASARAY'IN SON DURUMU

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 ve üçüncü maçında da Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

Ajax ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 maçında puan alamadı. Hollanda temsilcisi, ilk hafta maçında İtalya ekibi Inter'e sahasında 2-0 mağlup oldu. Ajax, sonrasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'ya 4-0, İngiltere'den Chelsea'ye de 5-1 yenildi.
KRİTİK MÜCADELEDE İLKAY YOK 4
Anadolu Ajansı

KRİTİK MÜCADELEDE İLKAY YOK

Sarı-kırmızılı oyuncu İlkay Gündoğan, Ajax karşısında forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanan İlkay, bu karşılaşmada görev alamayacak.

Öte yandan sakatlığını atlatan Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, bu maçta oynayabilecek.

Ağrıları bulunan Yunus Akgün'ün durumu maç günü netleşecek.

Trabzonspor maçında ağrı hisseden ve dünkü antrenmana çıkmayan milli oyuncu, sağlık durumuna göre maçta görev alacak.
GALATASARAY İLK 16 DAKİKADA GOL BULUYOR 5
Anadolu Ajansı

GALATASARAY İLK 16 DAKİKADA GOL BULUYOR

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarındaki ilk gollerini ilk 16 dakika içerisinde attı.

Organizasyondaki ilk maçında Eintracht Frankfurt'a karşı 8. dakikada fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, ikinci müsabakada da Liverpool karşısında 16. dakikada penaltıdan golü buldu.

Galatasaray, son olarak üçüncü maçta Bodo/Glimt karşısında 3. dakikada maçtaki ilk golünü kaydetti.
GALATASARAY 13 YIL SONRA BİR İLK PEŞİNDE 6
Anadolu Ajansı

GALATASARAY 13 YIL SONRA BİR İLK PEŞİNDE

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 yılın ardından üst üste 3. maçını kazanmak için Ajax'ın karşısına çıkacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde 2012-2013 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık 2012 tarihleri arasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 1-0 ve Portekiz'den Braga'yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3 galibiyet almıştı.

Bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i de 3-1 yenen Galatasaray, Hollanda temsilcisi karşısında kazanması halinde 13 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşayacak.
AJAX'TA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR 7
AFP

AJAX'TA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Hollanda ekibinde Galatasaray maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Ajax'ta Chelsea'ye kaybedilen 5-1'lik maçta direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor, cezası nedeniyle müsabakada forma giymeyecek.

Sakatlıkları bulunan Steven Berghuis, Kasper Dolberg ve Branco van den Boomen'in durumu ise maç günü belli olacak.