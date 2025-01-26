Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kaldı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası olan Avrupa Ligi'nde 7 maça çıkan Galatasaray, 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Sıradaki rakip ise deplasmanda Ajax olacak. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak doğrudan son 16 turuna yükselme yolunda yara aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçında dış sahada Hollanda'nın Ajax takımıyla karşılaşacak Galatasaray turnuvada ilk 16 hedefini sürdürüyor. İşte, Ajax-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...