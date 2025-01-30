Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında bu akşam Hollanda'nın zorlu ekibi Ajax ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 haftada 3 galibiyet 4 beraberliği bulunan Galatasaray, Ajax'ı son haftada deplasmanda yenerek adını ilk 8'e yazdırmak ve namağlup bir şekilde direkt olarak son 16 turuna yükselmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesinde maçın canlı yayın bilgileri ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında temsilcilerimizden Galatasaray deplasmanda Ajax ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, ilk 8 iddiası bulunmayan Ajax'ı deplasmanda yenmek ve ilk 8 için şansını yüksek oranda artırmak istiyor. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?