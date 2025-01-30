NTV.COM.TR

Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında bu akşam Hollanda'nın zorlu ekibi Ajax ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 haftada 3 galibiyet 4 beraberliği bulunan Galatasaray, Ajax'ı son haftada deplasmanda yenerek adını ilk 8'e yazdırmak ve namağlup bir şekilde direkt olarak son 16 turuna yükselmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesinde maçın canlı yayın bilgileri ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında temsilcilerimizden Galatasaray deplasmanda Ajax ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, ilk 8 iddiası bulunmayan Ajax'ı deplasmanda yenmek ve ilk 8 için şansını yüksek oranda artırmak istiyor. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 2

AJAX-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak 2025 Perşembe akşamı deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 3

MÜCADELEYİ İSPANYOL HAKEM YÖNETECEK

Müsabakayı İspanya'nın ünlü hakemi Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado'nun yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

Maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Carlos del Cerro Grande görev alacak. Grande'nin yardımcılığını ise Alejandro Hernandez üstlenecek.

Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 4

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray'ın Ajax karşısında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;

"Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan; Torreira, Sara; Yunus, Mertens, Barış Alper; Osimhen."

Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 5

GALATASARAY'DA HEDEF SON 16 TURU

"Kupa 2"de bu sezon yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, 3 galibiyet, 4 beraberlik alarak 13 puan topladı. Son 16 turu play-off'unu garantileyen Galatasaray, müsabakayı kazanarak sezonu ilk 8 içinde bitirmeyi hedefliyor.

Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında düzenlenen turnuvada ilk 8'e girecek takımlar adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Bu ekipler, play-off turu oynamadan yoluna devam edecek.

Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 6

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray, müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak.

Son 16 tur play-off'unu garantileyen sarı-kırmızılıların ilk 8'de yer alabilmesi için Hollanda'dan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 16'ya çıkaracak. Galatasaray, ilk 8'de yer almak için Eintracht Frankfurt (Almanya), Athletic Bilbao (İspanya), Manchester United (İngiltere), Olimpik Lyon (Fransa), Tottenham (İngiltere), Anderlecht (Belçika) veya FCSB'nin (Romanya) puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray, Hollanda'dan 3 puanla dönmesi durumunda lig aşamasını yüksek ihtimalle ilk 8 sıra içinde tamamlayacak.

Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 7

3 İSİM AJAX MAÇINDA YOK

Galatasaray, Ajax karşısında üç futbolcusundan faydalanamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte, Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Sezon başında UEFA'ya liste bildirilmesinden sonra kadroya katılan Roland Sallai ile yeni transfer Ahmed Kutucu da statü gereği oynayamayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER