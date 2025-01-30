Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında temsilcilerimizden Galatasaray deplasmanda Ajax ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, ilk 8 iddiası bulunmayan Ajax'ı deplasmanda yenmek ve ilk 8 için şansını yüksek oranda artırmak istiyor. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?