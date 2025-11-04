Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 4. hafta
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Hollanda'nın bu sezon zor dönemler geçiren ekibi Ajax ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan haftalarda oynadığı 3 maçta 6 puan alan Galatasaray puan durumunda 14. sırada yer alırken, hiç puanı bulunmayan Ajax ise sonuncu sırada yer alıyor. Galatasaray deplasmanda Ajax karşısında kazanmak ve puanını 9'a çıkararak ilk 8 için şansını artırmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray zorlu Ajax deplasmanına konuk olacak. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 haftasında sergilediği performansla dikkat çeken Galatasaray, bu sezon kötü günler geçiren Ajax karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Galatasaray, Ajax karşısında kazanması halinde puanını 9'a yükseltecek ve ilk 8 için büyük bir avantaj yakalayacak. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?