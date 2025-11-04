Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 için sahada
04.11.2025 12:42
Son Güncelleme: 05.11.2025 10:30
Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Ajax ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 haftada 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan Galatasaray, Ajax karşısında kazanmak ve gruplarda puanını 9 yükseltip, puan durumunda ilk 8'e girmek istiyor. Galatasaray'da bu akşam eksik olan iki isim İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
AFP
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray zorlu Ajax deplasmanına konuk olacak. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 haftasında sergilediği performansla dikkat çeken Galatasaray, bu sezon kötü günler geçiren Ajax karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Galatasaray, Ajax karşısında kazanması halinde puanını 9'a yükseltecek ve ilk 8 için büyük bir avantaj yakalayacak. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Ajansı
AJAX-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile 5 Kasım Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.
Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayımlanacak.
Anadolu Ajansı
AJAX VE GALATASARAY'IN SON DURUMU
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 ve üçüncü maçında da Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.
Ajax ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 maçında puan alamadı. Hollanda temsilcisi, ilk hafta maçında İtalya ekibi Inter'e sahasında 2-0 mağlup oldu. Ajax, sonrasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'ya 4-0, İngiltere'den Chelsea'ye de 5-1 yenildi.
Anadolu Ajansı
KRİTİK MÜCADELEDE İLKAY YOK
Sarı-kırmızılı oyuncu İlkay Gündoğan, Ajax karşısında forma giyemeyecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanan İlkay, bu karşılaşmada görev alamayacak.
Öte yandan sakatlığını atlatan Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, bu maçta oynayabilecek.
Ağrıları bulunan Yunus Akgün'ün durumu maç günü netleşecek.
Trabzonspor maçında ağrı hisseden ve dünkü antrenmana çıkmayan milli oyuncu, sağlık durumuna göre maçta görev alacak.
Anadolu Ajansı
GALATASARAY İLK 16 DAKİKADA GOL BULUYOR
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarındaki ilk gollerini ilk 16 dakika içerisinde attı.
Organizasyondaki ilk maçında Eintracht Frankfurt'a karşı 8. dakikada fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, ikinci müsabakada da Liverpool karşısında 16. dakikada penaltıdan golü buldu.
Galatasaray, son olarak üçüncü maçta Bodo/Glimt karşısında 3. dakikada maçtaki ilk golünü kaydetti.
Anadolu Ajansı
GALATASARAY 13 YIL SONRA BİR İLK PEŞİNDE
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 yılın ardından üst üste 3. maçını kazanmak için Ajax'ın karşısına çıkacak.
Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde 2012-2013 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık 2012 tarihleri arasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 1-0 ve Portekiz'den Braga'yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3 galibiyet almıştı.
Bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i de 3-1 yenen Galatasaray, Hollanda temsilcisi karşısında kazanması halinde 13 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşayacak.
AFP
AJAX'TA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
Hollanda ekibinde Galatasaray maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Ajax'ta Chelsea'ye kaybedilen 5-1'lik maçta direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor, cezası nedeniyle müsabakada forma giymeyecek.
Sakatlıkları bulunan Steven Berghuis, Kasper Dolberg ve Branco van den Boomen'in durumu ise maç günü belli olacak.
