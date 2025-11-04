Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 için sahada

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Ajax ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 haftada 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan Galatasaray, Ajax karşısında kazanmak ve gruplarda puanını 9 yükseltip, puan durumunda ilk 8'e girmek istiyor. Galatasaray'da bu akşam eksik olan iki isim İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?