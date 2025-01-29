Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde hedef ilk 8
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Hollanda'nın zorlu ekibi Ajax ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 haftada 3 galibiyet 4 beraberliği bulunan Galatasaray, Ajax'ı son haftada deplasmanda yenerek adını ilk 8'e yazdırmak ve direkt olarak son 16 turuna yükselmek istiyor. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında temsilcilerimizden Galatasaray deplasmanda Ajax ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, ilk 8 iddiası bulunmayan Ajax'ı deplasmanda yenmek ve ilk 8 için şansını yüksek oranda artırmak istiyor. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?