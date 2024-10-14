Akhisarspor nereden nereye

Altyapı patentli kadrosunda en büyük oyuncusu 19 yaşında olan, kaleci bulamadığı için sağ bekini kaleci oynatıp, yedek kulübesinde oyuna sürecek yedek futbolcu bulunduramayan Akhisaspor, amatör ligde ilk hafta Eti Madenspor'a deplasmanda 9-0 yenildikten sonra iç sahadaki ilk maçında da Manisa 1965 Spor Kulübü'ne 7-0 mağlup oldu.

2018 yılında inşaatı tamamlanan, Akhisarspor'un bir zamanlar UEFA Avrupa Ligi'nde Avrupa devi Sevilla'ya kök söktürdüğü Türkiye'nin en modern statlarından Spor Toto Akhisar Stadyumu kulübün büyük dramına sahne oldu.