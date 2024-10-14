Akhisarspor nereden nereye
Bir dönem Süper Lig’de rakiplerine kök söktüren ve 2018'de Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupa’yı kazanan Akhisarspor, yaşadığı mali sıkıntılar ve yönetim krizleri sonucunda Bölgesel Amatör Lig’e kadar geriledi. Altyapı oyuncularıyla mücadele eden Akhisarspor, bu sezonki ilk iki maçında kalesinde 16 gol gördü. Bir zamanlar UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden takım, amatör ligde zor günler geçiriyor.
Trendyol Lig'de 7 yıl boyunca güçlü rakiplerine kök söktüren, 2018 yılında finalde Fenerbahçe'yi yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı, finalde Galatasaray'ı yenerek ise Süper Kupa'yı kazanıp UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Akhisarspor, bu sezon düştüğü Bölgesel Amatör Lig'de dibe demir attı.
Avrupa arenasında da yer aldığı 2018-2019 sezonunda üst üste ikinci kez Türkiye Kupası'nda final oynamasına rağmen Süper Lig'den düşen Akhisarspor, 5 yıl içinde amatöre geriledi.