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Akıllara Hikmet Karaman ve Kweuke geldi: Penaltı için kavga etti, oyundan alındı

Udinese, Serie A'nın 26. haftasında dış sahada Lecce ile karşı karşıya geldi. Konuk ekipte Lorenzo Lucca, kazanılan penaltı vuruşunu kullanmak istedi ve takımın penaltıcısı Thauvin'in elinden topu aldı. Yaşanan kavganın ardından golü atan 24 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Kosta Runjaic'in kararıyla oyundan alındı. Akıllara Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği arasında oynanan mücadeledeki Hikmet Karaman ve Kweuke arasında yaşananlar geldi.

Akıllara Hikmet Karaman ve Kweuke geldi: Penaltı için kavga etti, oyundan alındı - 1

PENALTI KAVGASI

Serie A’nın 26. haftasında Udinese, deplasmanda Lecce ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekibin kazandığı penaltı sonrası Lorenzo Lucca, takımın penaltıcısı ve kaptanı Thauvin'in elinden topu alarak beyaz noktaya koydu.

Thauvin ve takım arkadaşları topu geri almak için kavga etse de Lucca penaltı atışını kullandı.

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Akıllara Hikmet Karaman ve Kweuke geldi: Penaltı için kavga etti, oyundan alındı - 2

TAKIM ARKADAŞLARI GOLE SEVİNMEDİ

32. dakikada penaltıyı gole çevirdikten sonra Udinese Teknik Direktörü Runjaic, Lucca’yı oyundan çıkararak yerine Iker Bravo’yu sahaya sürdü

Öte yandan 24 yaşındaki futbolcunun kaydettiği bu gole takım arkadaşları da sevinmedi.

Karşılaşmanın ardından Udinese teknik direktörü Kosta Runjaic, Dazn’e verdiği maç sonu röportajında bazı açıklamalarda bulundu.

Akıllara Hikmet Karaman ve Kweuke geldi: Penaltı için kavga etti, oyundan alındı - 3

Teknik direktörün yaşanan olay hakkındaki yorumu şu şekilde:

“Thauvin penaltıcımızdı. Ancak sahada gereğinden uzun süren bir tartışma gördüm ve Lucca kendi başına bir karar aldı. Bu yüzden onu oyundan çıkarmayı tercih ettim. Muhteşem bir penaltı attı ve hepimiz mutluyuz. Önemli olan da bu. Bu, iki oyuncunun bir penaltı için tartıştığı ilk olay değil. Benim bakış açım, bu tür durumların içeride çözülmesi gerektiği yönünde. Hafta içinde bunu konuşacak vaktimiz olacak. O an bir karar verdim. Kurallara uymayanları sevmem, olayın arkasında büyük bir hikaye yok.”

Udinese, Lucca'nın kaydettiği golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. 

Akıllara Hikmet Karaman ve Kweuke geldi: Penaltı için kavga etti, oyundan alındı - 4

HİKMET KARAMAN VE KWEUKE OLAYI

Bu olayın bir benzeri 2015 yılında oynanan Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği mücadelesinde yaşanmıştı.

Rizespor mücadelede 2-1 gerideyken kazanılan penaltıyı Kweuke kullanmak istemiş, teknik direktör Hikmet Karaman ise buna karşı çıkmıştı.

Ancak penaltı ısrarını sürdüren Kweuke, topu beyaz noktaya koyarak penaltıyı gole çevirmiş ardından Hikmet Karaman'a tepki göstermişti.

Ardından takımına galibiyet golünü de getiren Kweuke ağlayarak tribünlere koşmuştu.

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