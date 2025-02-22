Akıllara Hikmet Karaman ve Kweuke geldi: Penaltı için kavga etti, oyundan alındı

Teknik direktörün yaşanan olay hakkındaki yorumu şu şekilde:

“Thauvin penaltıcımızdı. Ancak sahada gereğinden uzun süren bir tartışma gördüm ve Lucca kendi başına bir karar aldı. Bu yüzden onu oyundan çıkarmayı tercih ettim. Muhteşem bir penaltı attı ve hepimiz mutluyuz. Önemli olan da bu. Bu, iki oyuncunun bir penaltı için tartıştığı ilk olay değil. Benim bakış açım, bu tür durumların içeride çözülmesi gerektiği yönünde. Hafta içinde bunu konuşacak vaktimiz olacak. O an bir karar verdim. Kurallara uymayanları sevmem, olayın arkasında büyük bir hikaye yok.”

Udinese, Lucca'nın kaydettiği golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.