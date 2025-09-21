Akıma kapılıp bacağını kaybetti: Futbolla hayata tutundu
Gaziantep'te 16 yıl önce elektrik akımına kapılması sonucu sol ayağını kaybeden Halil İbrahim Esen'in hayatı okuduğu kitapta geçen, ‘Bazen eksiklerimiz, bize yeni bir hayat bahşedebilir' cümlesi ve 12 yıldır oynadığı ampute futbolla değişti.
A Milli Futbol Takımı ve Şahinbey Ampute Futbol Takımı oyuncusu 23 yaşındaki Halil İbrahim Esen, ampute futbolda gösterdiği başarılarıyla göz dolduruyor.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan Halil İbrahim Esen, henüz 7 yaşındayken elektrik akımına kapılması sonucu sol bacağı diz altından ampute edildi. Geçirdiği kaza sonrası eve kapanan ve evden hiç çıkmayan Halil İbrahim Esen, 2 yılda bir ameliyat olduğu için eğitimine de evde devam etti.