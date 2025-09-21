Akıma kapılıp bacağını kaybetti: Futbolla hayata tutundu

"Şahinbey Ampute Futbol Takımı benim ailem oldu"



7 yaşındayken elektrik çarpması sonucu diz altından sol bacağını kaybettiğini anlatan Esen, "Okulda ve halı sahada top oynuyordum, sürekli protezim kırılıyordu. Protezimi değiştiren kişi, ‘Senin enerjini ampute futbola yansıtalım' demesiyle ampute futbolla tanıştım. 12-13 yıldır ampute futbol takımında oynuyorum. Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nda ampute futbola başladım. Doğup büyüdüğüm ilçenin takımında futbol oynamak bambaşka bir duygu ve 13 yıldır iyi ki bu kulüpteyim. Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nda futbol oynamak benim için tarif edilemez duygudur. Şahinbey Ampute Futbol Takımı benim ailem oldu. Ailemden daha çok takım ve takım arkadaşlarımla birlikteyim. Biz bir aileyiz. Bu başarımızın sebebi de aile olmamızdan kaynaklıdır. Hepsine teşekkür ederim. Umarım daha çok zaferler ve galibiyetler alırız. Tekrar şampiyon oluruz" dedi.



Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nda antrenörü ve takım arkadaşlarının da desteğiyle futbol ile hayata tutunduğunu belirten Esen, takımının başarısı için ter döktüğünü aktardı.



"Gençlere ilham olmak için çabalıyorum"



Hem sağlığı hem de sosyal hayattan kopmamak için spora başladığını söyleyen Esen, "Engelli olanlar veya engelli kalanlar kesinlikle hayata küsmesinler. Ben küçük yaşta ayağımı kaybettim ve benim için küçük yaşta ayağını kaybetmek çok acı bir durumdu. Yaşıtlarım dışarıda oyun oynarken, ben içeride veya hastane koridorlarında bekliyordum. Bu durum benim için çok zor bir duyguydu. Bunları aşmak lazımdı. Ben küçükken dışarı pek fazla çıkamıyordum. Okula gidemiyordum ve eğitimimi evde ailem verdi. Çünkü sürekli ameliyat oluyordum ve bundan dolayı da okula gidemiyordum. Bir kitap hayatımı değiştirdi ve ben de ampute futbola başladım. Gençlere ilham olmak için çabalıyorum" şeklinde konuştu.



