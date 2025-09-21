NTV.COM.TR

Akıma kapılıp bacağını kaybetti: Futbolla hayata tutundu

Gaziantep'te 16 yıl önce elektrik akımına kapılması sonucu sol ayağını kaybeden Halil İbrahim Esen'in hayatı okuduğu kitapta geçen, ‘Bazen eksiklerimiz, bize yeni bir hayat bahşedebilir' cümlesi ve 12 yıldır oynadığı ampute futbolla değişti.

Akıma kapılıp bacağını kaybetti: Futbolla hayata tutundu - 1

A Milli Futbol Takımı ve Şahinbey Ampute Futbol Takımı oyuncusu 23 yaşındaki Halil İbrahim Esen, ampute futbolda gösterdiği başarılarıyla göz dolduruyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan Halil İbrahim Esen, henüz 7 yaşındayken elektrik akımına kapılması sonucu sol bacağı diz altından ampute edildi. Geçirdiği kaza sonrası eve kapanan ve evden hiç çıkmayan Halil İbrahim Esen, 2 yılda bir ameliyat olduğu için eğitimine de evde devam etti.

Akıma kapılıp bacağını kaybetti: Futbolla hayata tutundu - 2

Evde sürekli kitap okuyan ve bir süre eve kapandıktan sonra ailesinin tavsiyesi üzerine sokağa çıkıp arkadaşları oynamaya başlayan Halil İbrahim Esen, bir arayış içerisine girdi. Esen'in hayatı okuduğu kitapta geçen "Bazen eksiklerimiz, bize yeni bir hayat bahşedebilir" cümlesinden sonra değişti.

Çocukluğundan beri futbola büyük bir ilgi duyan ve top oynamayı seven Esen, gönül verdiği futbolu protez bacakla okul bahçesinde ve halı sahada sürdürdü. Sık sık protez bacağını kırmasından dolayı protez bacağını takan kişinin, "Ampute futbol takımında oynamak ister misin?" teklifi üzerine ampute futbolla tanışan Esen, Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nda ampute futbola başladı.

Akıma kapılıp bacağını kaybetti: Futbolla hayata tutundu - 3

Ampute A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmeyi başardı

Şahinbey Ampute Futbol Takım'ında oynadığı futbolla göz dolduran Esen, ilk zamanlar koltuk değneği ile oynamakta zorlansa da azmederek Ampute A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmeyi başardı. 12 yıldır içinde bulunduğu Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nda hem lig şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde eden Esen, A Milli Futbol Takımı'nda da oynadığı futbolla dikkat çekiyor.

Okul bahçesinde ve hala sahada top oynarken önce Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nda ve ardından da A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselen Esen'in hayatını ampute futbol değiştirdi. Oynadığı futbolla şimdiye kadar elde ettiği başarılara yenilerini eklemek için çalışan Esen, kendisi gibi gençlere de örnek olmayı amaçlıyor.

Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nın en başarılı oyuncusu Esen, elde ettiği başarılara yenilerini ekleme hedefiyle çalışmalarını Şahinbey Belediyesi'nin Akkent Spor Köyü'ndeki sahada aralıksız sürdürüyor.

Şahinbey Ampute Futbol Takım Antrenörü Fatih Karakuş ile çalışmalarını sürdüren Esen, halı saha ve okul bahçesinde top oynarken Şahinbey Ampute Futbol Takımı ile futbola başlayan ve milli takıma kadar yükselen Esen, geçirdiği kaza sonrası hayatında başlayan zorlu sürecin ardından ampute futbol ile hayata tutundu.

Akıma kapılıp bacağını kaybetti: Futbolla hayata tutundu - 4

"Şahinbey Ampute Futbol Takımı benim ailem oldu"

7 yaşındayken elektrik çarpması sonucu diz altından sol bacağını kaybettiğini anlatan Esen, "Okulda ve halı sahada top oynuyordum, sürekli protezim kırılıyordu. Protezimi değiştiren kişi, ‘Senin enerjini ampute futbola yansıtalım' demesiyle ampute futbolla tanıştım. 12-13 yıldır ampute futbol takımında oynuyorum. Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nda ampute futbola başladım. Doğup büyüdüğüm ilçenin takımında futbol oynamak bambaşka bir duygu ve 13 yıldır iyi ki bu kulüpteyim. Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nda futbol oynamak benim için tarif edilemez duygudur. Şahinbey Ampute Futbol Takımı benim ailem oldu. Ailemden daha çok takım ve takım arkadaşlarımla birlikteyim. Biz bir aileyiz. Bu başarımızın sebebi de aile olmamızdan kaynaklıdır. Hepsine teşekkür ederim. Umarım daha çok zaferler ve galibiyetler alırız. Tekrar şampiyon oluruz" dedi.

Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nda antrenörü ve takım arkadaşlarının da desteğiyle futbol ile hayata tutunduğunu belirten Esen, takımının başarısı için ter döktüğünü aktardı.

"Gençlere ilham olmak için çabalıyorum"

Hem sağlığı hem de sosyal hayattan kopmamak için spora başladığını söyleyen Esen, "Engelli olanlar veya engelli kalanlar kesinlikle hayata küsmesinler. Ben küçük yaşta ayağımı kaybettim ve benim için küçük yaşta ayağını kaybetmek çok acı bir durumdu. Yaşıtlarım dışarıda oyun oynarken, ben içeride veya hastane koridorlarında bekliyordum. Bu durum benim için çok zor bir duyguydu. Bunları aşmak lazımdı. Ben küçükken dışarı pek fazla çıkamıyordum. Okula gidemiyordum ve eğitimimi evde ailem verdi. Çünkü sürekli ameliyat oluyordum ve bundan dolayı da okula gidemiyordum. Bir kitap hayatımı değiştirdi ve ben de ampute futbola başladım. Gençlere ilham olmak için çabalıyorum" şeklinde konuştu.

Akıma kapılıp bacağını kaybetti: Futbolla hayata tutundu - 5

Ailem sayesinde okumayı öğrendim"

Bu sporu severek yaptığını ve gücünün yettiğince yapmaya devam edeceğini ifade eden Esen, "Evet, o günlerden bugünlere geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Ben ailem sayesinde okumayı öğrendim. Okuduğum kitapta geçen, ‘Bazen eksiklerimiz, bize yeni bir hayat bahşedebilir' cümlesi hayatımda bir dönüm noktası oldu. Ben o eksiklerimin üzerine gittim. Şahinbey Ampute Futbol Takım'ında ve A Milli Futbol Takımı'nda olduğum için mutluyum, gururluyum" diye konuştu.

