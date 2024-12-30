NTV.COM.TR

Al-Musrati'ye Suudi Arabistan yolu gözüktü: Bonservisi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta beklentinin altında kalan Al-Musrati'nin Suudi Arabistran ekibi Al-Fateh'e satın alma opsiyonuyla kiralanacağı öne sürüldü. Serdal Adalı'nın onay vermesi durumunda Libyalı orta saha Al-Fateh'e sezon sonuna kadar kiralanacak. Suudi ekibi küme düşmediği takdirde 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek.

Al-Musrati'ye Suudi Arabistan yolu gözüktü: Bonservisi ortaya çıktı - 1

Beşiktaş tarihinin 11 milyon euro bonservisiyle en pahalı transferi olan Al-Musrati, siyah-beyazlılara veda etmeye hazırlanıyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Al-Musrati'ye Suudi Arabistan yolu gözüktü: Bonservisi ortaya çıktı - 2

Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh, Libyalı oyuncunun trasnsferi için Hüseyin Yücel yönetimiyle anlaşmaya varmıştı.

Al-Musrati'ye Suudi Arabistan yolu gözüktü: Bonservisi ortaya çıktı - 3

ESKİ YÖNETİMLE EL SIKIŞMIŞTI

Olağanüstü Genel Kurul'da başkan seçilen Serdal Adalı'nın onay vermesi durumunda, Al-Musrati, Al-Fateh'in yolunu tutacak. 

Al-Musrati'ye Suudi Arabistan yolu gözüktü: Bonservisi ortaya çıktı - 4

OPSİYONLU KİRALIK

beIN SPORTS'un haberine göre, Al-Musrati'nin satın alma opsiyonuyla kiralanacağı öne sürüldü. 

Al Fateh'in Suudi Arabistan Pro Ligi'nde küme düşmemesi durumunda satın alma opsiyonu devreye girecek.

Al-Musrati'ye Suudi Arabistan yolu gözüktü: Bonservisi ortaya çıktı - 5

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Opsiyonun devreye girmesi halinde Arabistan ekibi Al-Musrati için Beşiktaş'a 10 milyon euro bonservis ödeyecek. 

Al-Fateh, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 13. hafta itibarıyla 6 puanla son sırada yer alıyor.

Küme düşme hattında Al-Fateh ile Al-Kholood arasında 4 puanlık bir fark bulunuyor.  

DAHA FAZLA GÖSTER