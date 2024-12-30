Al-Musrati'ye Suudi Arabistan yolu gözüktü: Bonservisi ortaya çıktı
Beşiktaş'ta beklentinin altında kalan Al-Musrati'nin Suudi Arabistran ekibi Al-Fateh'e satın alma opsiyonuyla kiralanacağı öne sürüldü. Serdal Adalı'nın onay vermesi durumunda Libyalı orta saha Al-Fateh'e sezon sonuna kadar kiralanacak. Suudi ekibi küme düşmediği takdirde 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek.
Beşiktaş tarihinin 11 milyon euro bonservisiyle en pahalı transferi olan Al-Musrati, siyah-beyazlılara veda etmeye hazırlanıyor.