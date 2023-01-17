Al Nassr transferi sonrası Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in Suudi Arabistan hayatı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr transferi sonrası ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'a yerleşti.
Kendisine özel tahsis edilen lüks villada ailesiyle birlikte yaşayan Ronaldo'nun çocuklarının annesi Georgina Rodriguez de yeni hayatlarına alıştı.
Yıllık 200 milyon euro kazanacağı öne sürülen Ronaldo'nun sevgilisi Rodriguez, Arabistan'daki hayatlarını sosyal medyadan gözler önüne seriyor.
Rodriguez, ailenin Suudi Arabistan'da bir tema parkında eğlenirken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı ve altına "Riyad, ne kadar güzelsin" yazdı.
Al-Nassr ile iki buçuk yıllık bir anlaşma yapan 37 yaşındaki Ronaldo da ailesiyle mutlu bir görüntü çiziyor.
İşte Ronaldo'nun Al-Nassr'dan öne çıkan kareleri...