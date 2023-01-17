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Al Nassr transferi sonrası Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in Suudi Arabistan hayatı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr transferi sonrası ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'a yerleşti. Ronaldo'nun çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ailesiyle birlikte Arabistan'da sosyal hayatın içine karıştı. Rodriguez yeni hayatlarını gözler önüne seriyor. İşte ayrıntılar ve Ronaldo ailesinin Suudi Arabistan'daki hayatından kareler...

Al Nassr transferi sonrası Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in Suudi Arabistan hayatı - 1

Cristiano Ronaldo, Al Nassr transferi sonrası ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'a yerleşti.


Al Nassr transferi sonrası Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in Suudi Arabistan hayatı - 2

Kendisine özel tahsis edilen lüks villada ailesiyle birlikte yaşayan Ronaldo'nun çocuklarının annesi Georgina Rodriguez de yeni hayatlarına alıştı.


Al Nassr transferi sonrası Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in Suudi Arabistan hayatı - 3

Yıllık 200 milyon euro kazanacağı öne sürülen Ronaldo'nun sevgilisi Rodriguez, Arabistan'daki hayatlarını sosyal medyadan gözler önüne seriyor.


Al Nassr transferi sonrası Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in Suudi Arabistan hayatı - 4

Rodriguez, ailenin Suudi Arabistan'da bir tema parkında eğlenirken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı ve altına "Riyad, ne kadar güzelsin" yazdı.


Al Nassr transferi sonrası Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in Suudi Arabistan hayatı - 5

Al-Nassr ile iki buçuk yıllık bir anlaşma yapan 37 yaşındaki Ronaldo da ailesiyle mutlu bir görüntü çiziyor.

Al Nassr transferi sonrası Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in Suudi Arabistan hayatı - 6

İşte Ronaldo'nun Al-Nassr'dan öne çıkan kareleri...

Al Nassr transferi sonrası Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in Suudi Arabistan hayatı - 7
Al Nassr transferi sonrası Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in Suudi Arabistan hayatı - 8
Al Nassr transferi sonrası Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in Suudi Arabistan hayatı - 9
Al Nassr transferi sonrası Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in Suudi Arabistan hayatı - 10
Al Nassr transferi sonrası Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in Suudi Arabistan hayatı - 11
Al Nassr transferi sonrası Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in Suudi Arabistan hayatı - 12

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