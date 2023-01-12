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Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo etkisi: Transfer sonrası yüzde 1300 artış

Cristiano Ronaldo ile anlaşan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın Instagram'da takipçi sayısı 745 binden yüzde 1300'den fazla artışla 11,4 milyona yükseldi.

Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo etkisi: Transfer sonrası yüzde 1300 artış - 1

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile anlaşan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı uçuşa geçti.


Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo etkisi: Transfer sonrası yüzde 1300 artış - 2

Ronaldo ile sözleşme imzalamadan önce Instagram'da 800 bin'e yakın takipçisi bulunan Al-Nassr'ın, transferi açıkladıktan sonra takipçisi milyonlarla ulaştı.


Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo etkisi: Transfer sonrası yüzde 1300 artış - 3

Transferin açıklandığı günden bugüne durmadan yükselen Al Nassr'ın güncel olarak Instagram'daki takipçi sayısı 11,4 milyona yükseldi.


Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo etkisi: Transfer sonrası yüzde 1300 artış - 4

Takipçi patlaması, Al Nassr'ın Ronaldo'nun bir gönderiyle takıma katılacağını resmi olarak duyurmasıyla Aralık ayında başladı.


Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo etkisi: Transfer sonrası yüzde 1300 artış - 5

Al Nassr'ın Instagram takipçi sayısı 745 binden (Kasım 2022) 11,4 milyona (Ocak 2023) yükseldi.


Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo etkisi: Transfer sonrası yüzde 1300 artış - 6

Kasım ayında Al Nassr'ın en yüksek performans gösteren gönderisi yalnızca 15,2 bin beğeni alırken imzanın ardından gönderi başına ortalama beğeni 1 milyona yaklaştı.

Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo etkisi: Transfer sonrası yüzde 1300 artış - 7

İşte Ronaldo'nun Al-Nassr'dan öne çıkan kareleri...

Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo etkisi: Transfer sonrası yüzde 1300 artış - 8
Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo etkisi: Transfer sonrası yüzde 1300 artış - 9
Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo etkisi: Transfer sonrası yüzde 1300 artış - 10
Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo etkisi: Transfer sonrası yüzde 1300 artış - 11
Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo etkisi: Transfer sonrası yüzde 1300 artış - 12
Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo etkisi: Transfer sonrası yüzde 1300 artış - 13
Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo etkisi: Transfer sonrası yüzde 1300 artış - 14

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