Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo etkisi: Transfer sonrası yüzde 1300 artış

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile anlaşan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı uçuşa geçti.
Ronaldo ile sözleşme imzalamadan önce Instagram'da 800 bin'e yakın takipçisi bulunan Al-Nassr'ın, transferi açıkladıktan sonra takipçisi milyonlarla ulaştı.
Transferin açıklandığı günden bugüne durmadan yükselen Al Nassr'ın güncel olarak Instagram'daki takipçi sayısı 11,4 milyona yükseldi.
Takipçi patlaması, Al Nassr'ın Ronaldo'nun bir gönderiyle takıma katılacağını resmi olarak duyurmasıyla Aralık ayında başladı.
Al Nassr'ın Instagram takipçi sayısı 745 binden (Kasım 2022) 11,4 milyona (Ocak 2023) yükseldi.
Kasım ayında Al Nassr'ın en yüksek performans gösteren gönderisi yalnızca 15,2 bin beğeni alırken imzanın ardından gönderi başına ortalama beğeni 1 milyona yaklaştı.
İşte Ronaldo'nun Al-Nassr'dan öne çıkan kareleri...