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Al Nassr'ın En-Nesyri ısrarı sürüyor: Süper Lig rekoru kırılabilir

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri için Al-Nassrlı yetkililerin gelecek hafta İstanbul'a geleceği öne sürüldü. Öte yandan sarı-lacivertlilerin Faslı futbolcu için 40 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi. 27 yaşındaki oyuncu bu bedelle satılırsa Süper Lig rekoru kıracak.

Al Nassr'ın En-Nesyri ısrarı sürüyor: Süper Lig rekoru kırılabilir - 1

Fenerbahçe, sezon başında 19,5 milyon euro rekor bedelle Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmıştı.

Faslı yıldızın adı transferde bir süredir Al-Nassr ile anılıyordu.

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Al Nassr'ın En-Nesyri ısrarı sürüyor: Süper Lig rekoru kırılabilir - 2

Goal Suudi Arabistan'ın haberin göre, Al-Nassr yetkililerinin En-Nesyri transferini noktalamak için harekete geçmeye karar verdiği öne sürüldü.

Al-Nassrlı yöneticilerin sarı-lacivertlilerin 40 milyon euroluk bonservis bedeli istediği golcü için haftaya İstanbul'a gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Al Nassr'ın En-Nesyri ısrarı sürüyor: Süper Lig rekoru kırılabilir - 3

REKOR KIRABİLİR

27 yaşındaki oyuncu, 40 milyon euroluk bir bedelle Fenerbahçe'den ayrılması durumunda, Süper Lig tarihinin rekor bedelle satılan oyuncusu ünvanını ele geçirecek.

Al Nassr'ın En-Nesyri ısrarı sürüyor: Süper Lig rekoru kırılabilir - 4

En-Nesyri bu sezon sarı-lacivertli formayla 24 resmi maçta 9 gol kaydedip, 3 asistlik skor katkısı verdi.

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