Al Nassr'ın En-Nesyri ısrarı sürüyor: Süper Lig rekoru kırılabilir
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri için Al-Nassrlı yetkililerin gelecek hafta İstanbul'a geleceği öne sürüldü. Öte yandan sarı-lacivertlilerin Faslı futbolcu için 40 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi. 27 yaşındaki oyuncu bu bedelle satılırsa Süper Lig rekoru kıracak.
Fenerbahçe, sezon başında 19,5 milyon euro rekor bedelle Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmıştı.
Faslı yıldızın adı transferde bir süredir Al-Nassr ile anılıyordu.