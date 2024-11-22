Al Nassr'ın En-Nesyri ısrarı: Teklifi rekor seviyeye çıkardı!

TEKLİF REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

Milliyet'in haberine göre, Ancak Fenerbahçe yönetimi, Faslı forvetin ikamesinin zor buluacağını düşünerek bu teklifi reddetse de, Al-Nassr'ın yaptığı teklifi 34 milyon euroya çıkardığı öne sürüldü.

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Henüz Süper Lig tarihinde 34 milyon euro bonservis bedeliyle satış gerçekleştirilmedi.

Transfer gerçekleşirse rekor 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'den En-Nesyri'ye geçecek.