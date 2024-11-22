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Al Nassr'ın En-Nesyri ısrarı: Teklifi rekor seviyeye çıkardı!

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri için Suudi Pro Ligi ekibi Al-Nassr'ın ısrarı sürüyor. Sarı-lacivertlilerin yapılan ilk teklifi reddetmesinin ardından, Arabistan temsilcisinin Faslı futbolcu için yaptığı teklifi 34 milyon euroya çıkardığı öne sürüldü.

Al Nassr'ın En-Nesyri ısrarı: Teklifi rekor seviyeye çıkardı! - 1

Fenerbahçe'de Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca transferinin girişimleri devam ederken, Arabistan temsilcisi ise sarı-lacivertlilerden Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak istemişti.

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Al Nassr'ın En-Nesyri ısrarı: Teklifi rekor seviyeye çıkardı! - 2

TEKLİF REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

Milliyet'in haberine göre, Ancak Fenerbahçe yönetimi, Faslı forvetin ikamesinin zor buluacağını düşünerek bu teklifi reddetse de, Al-Nassr'ın yaptığı teklifi 34 milyon euroya çıkardığı öne sürüldü.

REKOR KIRILABİLİR

Henüz Süper Lig tarihinde 34 milyon euro bonservis bedeliyle satış gerçekleştirilmedi.

Transfer gerçekleşirse rekor 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'den En-Nesyri'ye geçecek. 

Al Nassr'ın En-Nesyri ısrarı: Teklifi rekor seviyeye çıkardı! - 3

Faslı oyuncuyu 19,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Fenerbahçe'nin ise daha yüksek bir teklif beklediği ve bunun dışındaki önerileri değerlendirmeyeceği belirtildi. 

Al Nassr'ın En-Nesyri ısrarı: Teklifi rekor seviyeye çıkardı! - 4

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 17 resmi maça çıkan En-Nesyri, bu mücadelelerde dört gol atıp, bir asistlik katkı sağladı.

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