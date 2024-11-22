Al Nassr'ın En-Nesyri ısrarı: Teklifi rekor seviyeye çıkardı!
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri için Suudi Pro Ligi ekibi Al-Nassr'ın ısrarı sürüyor. Sarı-lacivertlilerin yapılan ilk teklifi reddetmesinin ardından, Arabistan temsilcisinin Faslı futbolcu için yaptığı teklifi 34 milyon euroya çıkardığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca transferinin girişimleri devam ederken, Arabistan temsilcisi ise sarı-lacivertlilerden Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak istemişti.