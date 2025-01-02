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Al-Shabab başkanından paylaşım: "Allah kerim, Fatih Terim"

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın başkanı Muhammed Almunajem'in yeni teknik direktörleri Fatih Terim ile ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada viral oldu. Almunajem, deneyimli Türk çalıştırıcı ile paylaştığı fotoğrafında, "Allah kerim, Fatih Terim" ifadelerini kullandı.

Al-Shabab başkanından paylaşım: "Allah kerim, Fatih Terim" - 1

Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

Katar'ın başkenti Doha'da kamp yapan takım ile ilk maçına Damac karşısında çıkmış ve hazırlık mücadelesinden 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. 

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Al-Shabab başkanından paylaşım: "Allah kerim, Fatih Terim" - 2

Al Shabab Başkanı Muhammed Almunajem'in Instagram hesabından Fatih Terim ile ilgili bir yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Al-Shabab başkanından paylaşım: "Allah kerim, Fatih Terim" - 3

"ALLAH KERİM, FATİH TERİM"

Almunajem, Fatih Terim ile yan yana oturduğu fotoğrafı, "Allah kerim, Fatih Terim" ifadeleriyle yayınladı.

Al-Shabab başkanından paylaşım: "Allah kerim, Fatih Terim" - 4

Fatih Terim'in öğrencileri, 6 Ocak Pazartesi günü TSİ 18.00’de Kral Kupası çeyrek final maçında Al-Fayha ile karşılaşacak.

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