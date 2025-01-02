Al-Shabab başkanından paylaşım: "Allah kerim, Fatih Terim"
Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın başkanı Muhammed Almunajem'in yeni teknik direktörleri Fatih Terim ile ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada viral oldu. Almunajem, deneyimli Türk çalıştırıcı ile paylaştığı fotoğrafında, "Allah kerim, Fatih Terim" ifadelerini kullandı.
Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.
Katar'ın başkenti Doha'da kamp yapan takım ile ilk maçına Damac karşısında çıkmış ve hazırlık mücadelesinden 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.