Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe galibiyet için sahada

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. yarısında bu akşam Alanyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de bu sezon namağlup tek takım olan Fenerbahçe, bu serisini Alanyaspor maçında da devam ettirmek ve şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan almak için sahaya çıkacak. Peki, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?