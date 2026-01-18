Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe galibiyet için sahada
18.01.2026 10:09
Trendyol Süper Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de ligin ilk yarısını 39 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarının ilk maçında Alanyaspor karşısında kazanmak ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. yarısında bu akşam Alanyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de bu sezon namağlup tek takım olan Fenerbahçe, bu serisini Alanyaspor maçında da devam ettirmek ve şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan almak için sahaya çıkacak. Peki, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ALANYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE PUAN FARKINI 1'E İNDİRMEK İSTİYOR
Süper Lig'de ilk devreyi namağlup bitiren Fenerbahçe, devre arasında yarı finalde Samsunspor'u, finalde de Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde önemli bir yükseliş yaşayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya 39 puanla 2. sırada başlıyor.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Süper Lig'de puan kaybettiği haftada kazanmak ve puan farkını 1'e indirmek istiyor.
FENERBAHÇE'DE 4 FUTBOLCU EKSİK
Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown'un yanı sıra bireysel çalışan Edson Alvarez karşılaşmada forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra milli takımında bulunan Youssef En-Nesyri'de zorlu müsabakada takımını yalnız bırakacak.
3 İSİM KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Anthony Musaba, kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.
Öte yandan sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynamayacak Archie Brown ve Edson Alvarez de sınırda yer alıyor.