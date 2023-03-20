Alanyaspor-Fenerbahçe maçını eski hakemler yorumladı: Penaltı kararları doğru mu? Golde ofsayt var mı?

Fırat Aydınus: Ciddi faullü bir oyun. Hakemin gözünden kaçıyor. VAR çağırıp hakem kırmızı kart gösterse, hakemin notu düşer. Ancak, Osayi-Samuel'in pozisyonunda belki MHK başkanı da hem hakem hem VAR ile aynı fikirde. Ahmet Oğuz'un Dubois'e yaptığı da, Osayi-Samuel'in hareketi de ciddi faullü oyun ve kırmızı kart olmalıydı, VAR devreye girmeliydi.



Genelde insanlar şöyle bir durum var; kırmızı arka cepte, sarı kart ön cepte. Ben sarı kart sağ ön, kırmızı kartı da sol önde taşırdım. Yedek kartlar da arka cebimdeydi. Ben hiç şortumun arkasından kırmızı kart çıkarmadım. Bazı arkadaşlar üst cepten, bazı arkadaşlar alt cepten, bazı arkadaşlar arka cepten kırmızı kart çıkartır. Değişik değişik yöntemler var.



Mete Kalkavan'ın elinin arka cebine gitmesi ve sonra sarı kart çıkarması hakkında; bence şu var. Şu formaların ceplerinde sorun var. Trabzon'da, daha önceki maçlarda yaşadık. Hakem arkadaşlar, kartları cebinden çıkarıyor. Ön cepten çıkaramadığı için arka cepten yedekleri çıkarmaya çalışıyor. Mete Kalkavan, arka cebinden kartı çıkaramadı. Mevzu bu.