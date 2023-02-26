Galatasaray hazırlık maçının ayrıntıları: Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray, hazırlık maçlarının 3.'sünde bu kez Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın yayın ve reklam gelirlerinin yanı sıra bilet satışından elde edilecek gelirlerin tamamı Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören depremzedelere bağışlanacak.
Passo Lig üzerinden satılacak biletlerin fiyatı ise 100, 200 ve 500 lira olarak belirlendi.
Depremzedeler yararına oynanacak mücadele Kırbıyık Holding Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak. Corendon Alanyaspor - Galatasaray arasında bugün oynanacak maçı TV 8 ekrana getirecek.
Maçın ayrıntılarını paylaşan Sarı - Kırmızılı takım; "26 Şubat Pazar günü saat 18.00’de Corendon Alanyaspor ile oynayacağımız hazırlık karşılaşmasında toplanacak olan bilet, TV8 yayın reklam ve saha kenari reklam gelirlerinin tamamı, depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." ifadelerini kullandı.