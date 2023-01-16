Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Ligde gösterdiği performansı, kupa maçlarında da sergilemek isteyen Galatasaray, Alanyaspor'u yenmek için mücadele verecek. Peki, Alanyaspor-Galatasaray kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?