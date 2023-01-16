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Alanyaspor-Galatasaray kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında yarın akşam deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesini kazanarak adını çeyrek finale yazdırmak isteyen Galatasaray, galibiyet için sahada olacak. Peki, Alanyaspor-Galatasaray kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor-Galatasaray kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Ligde gösterdiği performansı, kupa maçlarında da sergilemek isteyen Galatasaray, Alanyaspor'u yenmek için mücadele verecek. Peki, Alanyaspor-Galatasaray kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor-Galatasaray kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Müsabaka, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Alanyaspor-Galatasaray kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MÜCADELE TEK MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usulüne göre yapılacak Alanyaspor mücadelesini kazanarak Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek istiyor.

Alanyaspor-Galatasaray kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

GALATASARAY'IN KUPADAKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Süper Lig'i 13. bitirdiği için kupaya 3. turdan başlayan Galatasaray, ilk olarak TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile karşılaştı. Rakibini 7-0'lık skorla eleyen sarı-kırmızılılar, 4. turda ise TFF 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1'le geçti.

Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü ile eşleşen sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

Alanyaspor-Galatasaray kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ

Galatasaray ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de yapılan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Mathias Ross haricinde eksik bulunmuyor.

Alanyaspor-Galatasaray kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 6

GALATASARAY SON 12 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, oynadığı son 12 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından ligde 9, kupada 3 maça çıktı.

Ligde söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Okan Buruk'un öğrencileri, kupadaki 3 maçı da kazandı.

Bu müsabakalarda 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 7 gol gördü.

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