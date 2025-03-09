Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de kritik mücadele

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı 25 maçın 20'sini kazanan ve 5 beraberliği bulunan Galatasaray, bu akşam kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Galatasaray, sezonun ilk yarısında 8. haftada Alanyaspor'u konuk ettiği maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Peki, Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?