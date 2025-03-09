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Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de kritik mücadele

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Ligde namağlup serisini sürdürmeye devam eden Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından da 3 puanla dönmek ve Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftayı galibiyetle tamamlamak istiyor. Peki, Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de kritik mücadele - 1

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı 25 maçın 20'sini kazanan ve 5 beraberliği bulunan Galatasaray, bu akşam kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Galatasaray, sezonun ilk yarısında 8. haftada Alanyaspor'u konuk ettiği maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Peki, Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de kritik mücadele - 2

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bugün Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

Gain Park Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de kritik mücadele - 3

GALATASARAY LİGDE NAMAĞLUP

Süper Lig'de çıktığı 25 müsabakada 20 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan bölümde 65 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.

Corendon Alanyaspor ise ligde 25 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 31 puan elde etti. Akdeniz ekibi, 27. hafta öncesinde 12. sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısında 8. haftada Alanyaspor'u konuk ettiği maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de kritik mücadele - 4

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte iki futbolcu sakatlığından dolayı Alanyaspor'a karşı süre alamayacak.

"Cimbom"da sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor maçının kamp kadrosunda yer almayan Ismail Jakobs ile Mauro Icardi, bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.

Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de kritik mücadele - 5

GALATASARAY SON 4 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakanın hepsinden beraberlikle ayrıldı.

Son galibiyetini Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 2 Süper Lig, birer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.

Galatasaray, söz konusu süreçte ligde Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ve kupada TÜMOSAN Konyaspor maçlarını beraberlikle tamamladı.

Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de kritik mücadele - 6

SARI KIRMIZILI EKİP LİGDE 26 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 26 maçında yenilmedi.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 25 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

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