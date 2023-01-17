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Alanyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında bu akşam deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesini kazanarak adını çeyrek finale yazdırmak isteyen Galatasaray, galibiyet için sahada olacak. Kritik karşılaşma öncesi maçın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Alanyaspor-Galatasaray kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri - 1

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Ligde gösterdiği performansı, kupa maçlarında da sergilemek isteyen Galatasaray, Alanyaspor'u yenmek için mücadele verecek. Peki, Alanyaspor-Galatasaray kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri - 2

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde bu akşam Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Müsabaka, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Alanyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri - 3

MÜCADELE TEK MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usulüne göre yapılacak Alanyaspor mücadelesini kazanarak Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek istiyor.

Alanyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri - 4

GALATASARAY'IN KUPADAKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Süper Lig'i 13. bitirdiği için kupaya 3. turdan başlayan Galatasaray, ilk olarak TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile karşılaştı. Rakibini 7-0'lık skorla eleyen sarı-kırmızılılar, 4. turda ise TFF 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1'le geçti.

Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü ile eşleşen sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

Alanyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri - 5

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ

Galatasaray ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de yapılan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Mathias Ross haricinde eksik bulunmuyor.

Alanyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri - 6

GALATASARAY SON 12 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, oynadığı son 12 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından ligde 9, kupada 3 maça çıktı.

Ligde söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Okan Buruk'un öğrencileri, kupadaki 3 maçı da kazandı.

Bu müsabakalarda 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 7 gol gördü.

Alanyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri - 7

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Runarsson, Balkovec, Fatih, Furkan, Ferhat, Umut Güneş, Lusamba, Pereira, Efecan, Efkan, Ahmed Hassan

Galatasaray: Okan, Dubois, Nelsson, Emin, Emre, Berkan, Midtsjö, Yunus, Mertens, Rashica, Gomis

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