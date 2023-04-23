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Alanyaspor'da Ersun Yanal'ın yerine gelen Ömer Erdoğan ilk idmanına çıktı

Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Alanyaspor'un yeni teknik direktörü olan Ömer Erdoğan, turuncu-yeşilli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Alanyaspor'da Ersun Yanal'ın yerine gelen Ömer Erdoğan ilk idmanına çıktı - 1

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 28 Nisan Cuma günü evinde HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


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Alanyaspor'da Ersun Yanal'ın yerine gelen Ömer Erdoğan ilk idmanına çıktı - 2

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.


Alanyaspor'da Ersun Yanal'ın yerine gelen Ömer Erdoğan ilk idmanına çıktı - 3

Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Alanyaspor'un yeni teknik direktörü olan Ömer Erdoğan, turuncu-yeşilli takımla ilk antrenmanına çıktı.


Alanyaspor'da Ersun Yanal'ın yerine gelen Ömer Erdoğan ilk idmanına çıktı - 4

Erdoğan yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından, pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, dar alanda taktik çalışması yaptı.




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