Alanyaspor'da Ersun Yanal'ın yerine gelen Ömer Erdoğan ilk idmanına çıktı

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 28 Nisan Cuma günü evinde HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Alanyaspor'un yeni teknik direktörü olan Ömer Erdoğan, turuncu-yeşilli takımla ilk antrenmanına çıktı.
Erdoğan yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından, pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, dar alanda taktik çalışması yaptı.