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Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşmesinden çıkan Mourinho kararı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile eski başkanlardan Aziz Yıldırım bir araya geldi. Yıldırım, Mourinho'ya destek verilmesini istedi. Koç yönetimi, Portekizli teknik adamın arkasında dururken, toplantıdan Mourinho'ya tam destek kararı çıktı. İşte Koç-Yıldırım görüşmesinde görüşülen konular ve alınan kararlar...

Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşmesinden çıkan Mourinho kararı - 1

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç ile bir araya geldi.

Sarı-lacivertlilerde yapılan dev buluşmaya Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile Genel Sekreter Burakhan Kızılhan da katıldı.

Gündemdeki konuların masaya yatırıldığı görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı.

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Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşmesinden çıkan Mourinho kararı - 2

TRT Spor'un haberine göre; Ali Koç-Aziz Yıldırım zirvesinde konuşan konular şöyle:

MOURINHO KARARI

Yıldırım, Mourinho'ya destek verilmesini istedi. Ali Koç yönetimi, Portekizli teknik adamın arkasında dururken, toplantıdan Mourinho'ya tam destek kararı çıktı.

RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ

Yıldırım bazı iç saha maçlarında taraftarların kendi adını tezahürat yapmasından rahatsız olduğunu dile getirdi. Soğukkanlılık çağrısı yapan Yıldırım, Koç yönetimine destek verilmesi gerektiğini belirtti.


Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşmesinden çıkan Mourinho kararı - 3

STAT İSİM HAKKI

Dev zirvede stat isim hakkı konusu da konuşuldu. Koç, Yıldırım'a, Fenerbahçe'ye teklif getiren şirketten bahsetti. Konuyla ilgili istişare edildi.

BANKALAR BİRLİĞİ

Koç ve Yıldırım arasında yapılan görüşmede Bankalar Birliği'nden çıkmanın yolları konusunda fikir alışverişi yapıldı.


Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşmesinden çıkan Mourinho kararı - 4

TFF VE MHK

İkili, TFF ve MHK'nın mevcut durumlarını masaya yatırarak bu konuyla ilgili de görüşlerini belirtti.

YENİ PROJELER

Ali Koç ve Aziz Yıldırım ses getirecek, yenilikçi projeler konusunda da fikir alışverişi yaptı. Yıldırım ve ekibi, yeni projelerle ilgili tam destek sözü verdi.


Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşmesinden çıkan Mourinho kararı - 5

DAHA SIK GÖRÜŞECEKLER

Dev zirve sonrası ikili daha sık görüşme kararı aldı. Bu görüşmelerin daha sık yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

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