Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşmesinden çıkan Mourinho kararı

TFF VE MHK



İkili, TFF ve MHK'nın mevcut durumlarını masaya yatırarak bu konuyla ilgili de görüşlerini belirtti.



YENİ PROJELER



Ali Koç ve Aziz Yıldırım ses getirecek, yenilikçi projeler konusunda da fikir alışverişi yaptı. Yıldırım ve ekibi, yeni projelerle ilgili tam destek sözü verdi.





