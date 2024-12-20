Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşmesinden çıkan Mourinho kararı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile eski başkanlardan Aziz Yıldırım bir araya geldi. Yıldırım, Mourinho'ya destek verilmesini istedi. Koç yönetimi, Portekizli teknik adamın arkasında dururken, toplantıdan Mourinho'ya tam destek kararı çıktı. İşte Koç-Yıldırım görüşmesinde görüşülen konular ve alınan kararlar...
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç ile bir araya geldi.
Sarı-lacivertlilerde yapılan dev buluşmaya Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile Genel Sekreter Burakhan Kızılhan da katıldı.
Gündemdeki konuların masaya yatırıldığı görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı.