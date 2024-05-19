Ali Koç ve futbolcular kutlama için sahaya çıktı: Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı

Koç ve yöneticiler, daha sonra takımı da alarak sahaya çıkıp sevinç gösterisinde bulunmak istedi. Sarı-kırmızılı yetkililer, sahaya çıkış kapısında sarı-lacivertlilere engel olmak istese de kafile yeşil zemine ayak basarak galibiyeti kutladı.