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Ali Koç ve futbolcular kutlama için sahaya çıktı: Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından arbede yaşandı. Soyunma odasına giden Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un Rams Park'a gelmesiyle yeniden sahaya çıkarak kutlama yapmak istedi. Başkan Ali Koç'un da yer aldığı sahada kavga yaşanırken, Galatasaray olayların daha da büyümemesi için stadın ışıklarını söndürdü.

Ali Koç ve futbolcular kutlama için sahaya çıktı: Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı - 1

Fenerbahçe takımı Galatasaray galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı. Taraftarına giden sarı-lacivertli takıma tribünlerden yabancı madde atılırken, polis güvenlik tedbirlerini kalkanlarla birlikte engelledi.

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Ali Koç ve futbolcular kutlama için sahaya çıktı: Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı - 2

Sarı-lacivertli takım soyunma odasına girdikten bir müddet sonra tekrar sahaya çıktı. Galatasaraylı taraftarlar stadı terk etmişken, güvenlik nedeniyle bir süre daha tutulan deplasman takımı taraftarları stattaydı.

Ali Koç ve futbolcular kutlama için sahaya çıktı: Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı - 3

Derbi galibiyetinin ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, takımı tebrik etmek için RAMS Park'a geldi.

Ali Koç ve futbolcular kutlama için sahaya çıktı: Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı - 4

Koç ve yöneticiler, daha sonra takımı da alarak sahaya çıkıp sevinç gösterisinde bulunmak istedi. Sarı-kırmızılı yetkililer, sahaya çıkış kapısında sarı-lacivertlilere engel olmak istese de kafile yeşil zemine ayak basarak galibiyeti kutladı.

Ali Koç ve futbolcular kutlama için sahaya çıktı: Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı - 5

Bunun üzerine Galatasaraylı idareciler tepki gösterince saha içinde tekrar gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri araya girerek Fenerbahçeli yönetici ve oyuncuları soyunma odasına aldı.

Ali Koç ve futbolcular kutlama için sahaya çıktı: Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı - 6

Sarı-lacivertli kafile, stattan çıkış yaparken yine sarı-kırmızılı yetkililerle tartışma yaşasa da güvenlik ekipleri olayların büyümesini engelledi.

Ali Koç ve futbolcular kutlama için sahaya çıktı: Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı - 7

Futbolculardan İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş sahanın ortasında ellerindeki Fenerbahçe Bayrağı'nı havaya kaldırırken, o esnada yan taraflarında arbede yaşandı.

Ali Koç ve futbolcular kutlama için sahaya çıktı: Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı - 8
Ali Koç ve futbolcular kutlama için sahaya çıktı: Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı - 9
Ali Koç ve futbolcular kutlama için sahaya çıktı: Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı - 10
Ali Koç ve futbolcular kutlama için sahaya çıktı: Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı - 11
Ali Koç ve futbolcular kutlama için sahaya çıktı: Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı - 12
Ali Koç ve futbolcular kutlama için sahaya çıktı: Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı - 13
Ali Koç ve futbolcular kutlama için sahaya çıktı: Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı - 14
Ali Koç ve futbolcular kutlama için sahaya çıktı: Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı - 15
Ali Koç ve futbolcular kutlama için sahaya çıktı: Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı - 16
Ali Koç ve futbolcular kutlama için sahaya çıktı: Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı - 17
Ali Koç ve futbolcular kutlama için sahaya çıktı: Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı - 18
Ali Koç ve futbolcular kutlama için sahaya çıktı: Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı - 19
Ali Koç ve futbolcular kutlama için sahaya çıktı: Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı - 20
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