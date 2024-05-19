Ali Koç ve futbolcular kutlama için sahaya çıktı: Işıklar kapatıldı, ortalık karıştı
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından arbede yaşandı. Soyunma odasına giden Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un Rams Park'a gelmesiyle yeniden sahaya çıkarak kutlama yapmak istedi. Başkan Ali Koç'un da yer aldığı sahada kavga yaşanırken, Galatasaray olayların daha da büyümemesi için stadın ışıklarını söndürdü.
Fenerbahçe takımı Galatasaray galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı. Taraftarına giden sarı-lacivertli takıma tribünlerden yabancı madde atılırken, polis güvenlik tedbirlerini kalkanlarla birlikte engelledi.