Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan: Fenerbahçe camiasından özür dilerim!
İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçında deplasman tribününe giremeyen taraftarlarıyla ilgili saha kenarına girerek bu tribüne giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u geri dönerken iterek düşüren Fatih Özkan özür diledi. Özkan, "Fenerbahçe Spor kulübü başkanı Ali Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygı ile bildiririm." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasında 17 Ağustos'ta İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçında deplasman tribününe giremeyen taraftarlarıyla ilgili saha kenarına girerek bu tribüne giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u geri dönerken iterek düşüren Fatih Özkan özür diledi.