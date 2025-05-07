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Ali Koç'tan seçim ve Mourinho kararı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, istifa etmeyeceğini ve kongreye gitmeyeceklerini açıkladı. Teknik direktör kararını da açıklayan Koç, Jose Mourinho'ya gelen teklifi duyurdu.

Ali Koç'tan seçim ve Mourinho kararı - 1

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç saha sonuçlarının ardından taraftarın istifa çağrıları sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Koç Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamaların arkasında olduğunu ve görevine devam edeceğini vurguladı.

İstifa etmeyeceğini vurgulyan Koç, Mourinho'ya 36 milyon euroluk bir teklif geldini açıkladı.

Koç ayrıca seçim için yeterli imza toplanması halinde aday olmayacağını da ifade etti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Ali Koç'tan seçim ve Mourinho kararı - 2

"SÖYLEDİKLERİMİZDE AYNI NOKTADAYIZ"

TRT Spor'a konuşan Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Ben ve arkadaşlarım bundan sonraki süreçle ilgili Yüksek Divan Kurulu'nda söylediklerimizde aynı noktadayız. Derbi performasımız kabul edilemez. Göreve geldiğimiz UEFA'nın raporunda batmaya en yakın kulüp olarak bizden bahsediyorlardı. Sattığımız kadar satın alabiliyorduk. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla Fenerbahçe bambaşka bir noktada. İki vaat verdim mali bağımsızlık ve sportif başarı.

Ali Koç'tan seçim ve Mourinho kararı - 3

AZİZ YILDIRIM'A TEŞEKKÜR

"Dünyanın en büyük spor kulübü anlayışını aynen devam ettirdik, üstüne koyarak da gittik. Bunun için Aziz Başkan'a da bir taraftar olarak teşekkür etmek istiyorum. Mali bağımsızlık hedefini belli bir noktaya getirdik. Futbolda şampiyon olunmadığı zaman doğal olarak olmuyor. "

Ali Koç'tan seçim ve Mourinho kararı - 4

"TRİBÜNDE OLSAYDIM, YÖNETİME DESTEK OLURDUM"

“Biz, 'Pazara kadar değil, mezara kadar' kültüründen geldik. Bu jenerasyon farklı bir jenerasyon. Bizim jenerasyonun taraftarlık anlayışı bambaşkaydı. Ben tribünde olsaydım, yönetime destek olurdum. Ancak bugünün taraftarını anlamak durumundayız.”

Ali Koç'tan seçim ve Mourinho kararı - 5

"YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE EDİYORUZ"

“Yasa dışı bahis, sistem ve yapıya karşı mücadele veriyoruz. Rakiplerimizin yaptıklarının 10'da 1'ini biz yapsak, herhalde şu anda adliye koridorlarındaydık.

Türkiye'de bahisle mücadele eden tek takım Fenerbahçe. Başka kimse bunu merak etmiyor. Bahis varsa şike var. Toplumsal boyutu apayrı. Bizim kulübümüz bu işlerle hiç anılmadı. Biz çaycı alırken bile adamın sosyal medyasına bakıyoruz."

Ali Koç'tan seçim ve Mourinho kararı - 6

"TARİHİMİZİN EN DEĞERLİ KADROSUNU KURDUK"

"Dünyada halen gelmiş geçmiş ilk 5 hocadan 1'i olan Mourinho'yu getirdik. Bugün onu yerden yere vuranlar, yönetim istifa diyenler, o gün biz hocamızı getirdiğimiz zaman karşı geldiler mi? Alkışladılar, takdir ettiler.

Kadromuza bakalım. Tarihimizin en değerli kadrosunu kurduk. Tarihimizin en yüksek bütçeli kadrosunu kurduk. Gelmez denen insanları getirdik, devre arası da dahil buna. Hocamız teşekkür etti transferler için."

Ali Koç'tan seçim ve Mourinho kararı - 7

"İSTİFA ETMEYİ DOĞRU BULMUYORUM"

"İstifa etmeyi doğru bulmuyorum. İmza kampanyası var. Demokratik haktır, saygı duyuyorum.  Yerine gelirse, seçime gidilir. Bu kadar olaydan sonra bizi onur kırıcı şekilde camiamız yollamak istiyorsa bu da kaderde varmış deriz.

Ali Koç'tan seçim ve Mourinho kararı - 8

MOURİNHO'YA GELEN TEKLİF

"Jose Mourinho'nun kredisi bizden heralde bizden fazla. İstikrar önemli. Mourinho ile yola devam etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum.

Mourinho'ya devre arasında 1 yıl için 36 milyon euroluk teklif geldi. 

Birkaç konuda Jose Mourinho'yu ikaz ettim, sonradan benim dediğim gibi çıktı ve gelip özür diledi. Her türlü geri bildirime açık bir insan.

Mourinho eğer gitmek isterse şartlar belli. Gitmek isterse, bir yıllık ücretini bırakması gibi şeyler var sözleşmede."

Ali Koç'tan seçim ve Mourinho kararı - 9

YAPILACAK TRANSFER SAYISI

“Skriniar seviyesinde 4 'top class' oyuncu almak istiyoruz.

Osimhen özel bir oyuncu. Türkiye üstü bir futbolcu. Bize hiçbir zaman teklif edilmedi. 

Osimhen transferinde şans Galatasaray'a çıktı. Icardi sakatlandı, Osimhen Suudi Arabistan'a gidiyordu. Son dakika Napoli Başkanı fiyat artırdı. Avrupa kapanmıştı bir tek Türkiye vardı."

Forvete ihtiyacımız var. Ama Osimhen başka bir kategori. Osimhen başka kategoride bir futbolcu. 40 yılda bir gelir."

Ali Koç'tan seçim ve Mourinho kararı - 10

"DİK DURABİLEN BİR ADAM"

"İbrahim Hacıosmanoğlu'nu seçimden önce tanımazdım. Aramızda onlarca dava var, benim açtığım. İnsanlar tanışınca başka şey oluyor. Büyük dostluklar, büyük kavgalardan çıkmıştır. Onu da söyleyeyim. İbrahim Hacıosmanoğlu, dik durabilen bir adam. Ondan önceki 4 başkana bakın, futbol hep aşağı... Kirli düzeni 10 ayda değiştiremezsiniz."

Ali Koç'tan seçim ve Mourinho kararı - 11

"AZİZ YILDIRIM CESARET GÖSTERMİŞTİR"

"Bu stat, Aziz Yıldırım'ın yaptığı stattır. Her yerinde emeği ve alın teri vardır. Devlet, stat yapamazken o gün, Aziz Yıldırım cesaret göstermiştir. Hangi projeyi çalmışız? Zaten böyle statlar, böyle büyütülür.

Mahmut Uslu'yu yalan makinasına bağlayın makinayı bozar."

Ali Koç'tan seçim ve Mourinho kararı - 12

"ŞAMPİYONLUK BORCUM VAR"

"Siyasete girersem suratıma tükürün diyorum ama inandıramıyorum insanları. Benim Fenerbahçe'den alacağım yok, şampiyonluk borcum var.

Şu an telaffuz edemeyeceğimiz bir şey var, 3-4 haftada sonuçlanacak bir konu. Bizim hesaplarımıza göre, Allah'ın izniyle, 50 milyon euro'nun üstünde, totalde 3 haneli rakamlara yakın bir imkanımız olacak. O yüzden transferde cephanemiz var.

İmza toplanıp kongre yapılırsa aday olmam. Bu tünelin sonu aydınlık. Tertemiz bir Fenerbahçe bırakacağız."

Ali Koç'tan seçim ve Mourinho kararı - 13

"ONLARIN HAMURUNDA VAR BU"

"Bankalar Birliği'nden tüm borçlarımızı kapatarak çıkacağız. Tüm gelirimiz bize kalacak.

Bir takım futbolcusu, başka bir takımın başkanına aşağılayıcı hareketlerde bulunuyor. Türkiye'nin en centilmen kulübünün yöneticilerinden hiç ses çıkmıyor. Onların hamurunda var bu.”

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