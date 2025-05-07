Ali Koç'tan seçim ve Mourinho kararı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, istifa etmeyeceğini ve kongreye gitmeyeceklerini açıkladı. Teknik direktör kararını da açıklayan Koç, Jose Mourinho'ya gelen teklifi duyurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç saha sonuçlarının ardından taraftarın istifa çağrıları sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Koç Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamaların arkasında olduğunu ve görevine devam edeceğini vurguladı.
İstifa etmeyeceğini vurgulyan Koç, Mourinho'ya 36 milyon euroluk bir teklif geldini açıkladı.
Koç ayrıca seçim için yeterli imza toplanması halinde aday olmayacağını da ifade etti.