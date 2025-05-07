Ali Koç'tan seçim ve Mourinho kararı

MOURİNHO'YA GELEN TEKLİF

"Jose Mourinho'nun kredisi bizden heralde bizden fazla. İstikrar önemli. Mourinho ile yola devam etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum.

Mourinho'ya devre arasında 1 yıl için 36 milyon euroluk teklif geldi.



Birkaç konuda Jose Mourinho'yu ikaz ettim, sonradan benim dediğim gibi çıktı ve gelip özür diledi. Her türlü geri bildirime açık bir insan.

Mourinho eğer gitmek isterse şartlar belli. Gitmek isterse, bir yıllık ücretini bırakması gibi şeyler var sözleşmede."