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"Ali Sami Yen izlese ayıp olmuş derdi" Spor yazarlarından Galatasaray - Adana Demirspor yorumu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı RAMS Park'ta karşıya geldi. Konuk ekip, sarı-kırmızılıların lehine verilen penaltı kararının ardından mücadelenin 30. dakikasında sahadan çekildi. Maç ertelenirken, spor yazarları karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Ali Sami Yen izlese ayıp olmuş derdi" Spor yazarlarından Galatasaray - Adana Demirspor yorumu - 1

"ALİ SAMİ YEN İZLESE AYIP OLMUŞ DERDİ"

"Kediyi fazla sıkıştırırsan seni tırmalar. İki büyük takım Fenerbahçe ve Galatasaray transferler yapıyorlar, saçma sapan beyanatlar veriyorlar. O, ona ‘Yalancı’ diyor diğeri ‘Ahlaksız’ karşılığını veriyor. Sonra da bir Süper Lig maçında Adana Demirspor Başkanı takımını sahadan çekiyor. Ben bu cümleyi kolay kolay kullanmam. Sahadan çekilme cümlesini. Hep çekilmese daha iyi olur derdim ama bu kadarı da artık fazla.

Ben de bu durumda olsam ve başkan olsam Adana Demirspor’u sahadan çekerdim. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın bazı yöneticileri Türkiye’de futbolu ayaklar altına aldılar. Diğer takımların hepsini badem gördüler. Ellerine almışlar kepçeyi, kazandaki çorbaya daldırıp habire içiyorlar, bir de ‘Ah öldüm, öldüm’ diyorlar.

Küçükler de diyor ki ‘O kepçeyi bize ver de biz de biraz ölelim.’ Yani tam Nasrettin hoca işi. İnanın dünkü penaltıyı imkan olsa Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen’e göstersek ‘Böyle penaltı olmaz, ayıp olmuş’ derdi. Ama maalesef bizde işler böyle. Hani Almanya'da Gelsenkirchen var ya bizde bu Yersenkirchen.

Ya yiyeceksin ya da soğuk su içeceksin. Fenerbahçe ve Galatasaray zorluyorlar. Bakın burada önemli bir nokta daha var. Hakem bu penaltı pozisyonunu atlayabilir hiçbir şey diyemem. Peki VAR nerede arkadaş? Herhalde Danimarka’da evde uyuyordur. Oh ne ala dünya.

Beyler bakınız altını bin defa çizdim. Ben yabancı hakemle oynadım. Yabancı hakem liglerde tutmaz. VAR hiç tutmaz. Ama bir müddet getirelim dedik ama yine ama diyeceğim. Bunu İspanya, İtalya, Almanya ve İngiltere, dört büyük ligden gelirse kabul ederim. Herhalde tahmin ediyorum dün gece bu pozisyonda VAR tuvalete gitti. Ufak ihtiyacını yaptı desem olmayacak. Mutlak büyüğünü yaptı ki o büyük sahaya tesir etti ve etraf çok koktu.

Böyle yöneticilerimiz olduğu müddetçe bizde tuz da kokar. Bana maç yazısında teknik, taktik diye saçma sapan şeyler sormayın. Alın size maç yazısı. Alayınızın gözlerinden öperim."

SÖZCÜ | Erman Toroğlu

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Ali Sami Yen izlese ayıp olmuş derdi" Spor yazarlarından Galatasaray - Adana Demirspor yorumu - 2

"TİTANİK BATARKEN KEMAN ÇALANLAR"

"Futbol her beğenmediğiniz kararda sahadan çekileceğiniz bir oyun mu? Takımlar ve yöneticiler olarak, birbirinize hiç saygınız olmadığını yeterince gördük, iyice anladık da artık taraftara da saygınız kalmamış. ‘Daha ne görebiliriz’ dediğimiz her noktada yeni bir olaya şahit oluyoruz. Artık hakemine, VAR’ına hiç girmiyorum, her şey düzgünmüş de bir onlar yanlışmış gibi konuşup durmak iyiden iyiye Titanik’te keman çalmak gibi oldu."

HÜRRİYET | Banu Yelkovan

"Ali Sami Yen izlese ayıp olmuş derdi" Spor yazarlarından Galatasaray - Adana Demirspor yorumu - 3

"UYANIK OLUN, BU BİR OYUN"

"Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi, Galatasaray'a yapılmış bir operasyondur. Belli ki bu kararı başkan Murat Sancak verdi. Sahadan çekilme kararı Türk futbolunun dibine dinamit koymaktır. Hatta bile bile kaosa sürüklemektir. Sezon başından bu yana birçok takımın hakem kararlarından dolayı canı fazlasıyla yandı. Adana Demirspor da canı yanan takımlar arasında yer almaktadır. Küme düşmesi kesinleşmiş gibi görünen Adana Demirspor'un bir anda sahadan çekilmesi futbol alemine büyük zarar verir. Eğer Adana Demirspor ligin dibinde olmasaydı böyle bir karara imza atar mıydı? Çünkü Adana Demirspor'un birçok maçta canı yandı ama sahadan çekilmeyi asla düşünmediler. Bu çekiliş Galatasaray maçına denk getirildi ve kamuoyunda yorumlara yol açtı. F.Bahçeliler 'helal olsun' diye destek verdi. Aynı F.Bahçe böyle bir çekilme operasyonunu Süper Kupa'da yaptı, U19 ile sahaya çıkıp sonra sahadan çekildi. G.Saray yönetimi kendilerine karşı bu oyuna hazırlıklı olup önlem almalı. Kuru gürültüye pabuç bırakmamalı. Galatasaray tartışmalı bir penaltı kazandı. Bana göre penaltı da değil! Yabancı VAR'a göre penaltıymış ki müdahale edilmedi. Ama bu penaltı sahadan çekilme kararına neden olmamalı. Galatasaray, Hatay'da verilmeyen penaltı nedeniyle berabere kaldı. VAR'da Belçikalı hakem vardı ama penaltının verilmesi için çaba sarf etmedi. Galatasaray sahadan mı çekilmeliydi? 12. dakikada olan penaltı sonrasında Adana Demirspor 29. dakikada bir anda sahadan çekildi. Böyle bir karar alınacaksa penaltı atılmadan önce Adana Demirspor çekilebilirdi. Türk futbolu adına kaos yaratacak, utanç gecesi yaşadık."

SABAH | Levent Tüzemen

"Ali Sami Yen izlese ayıp olmuş derdi" Spor yazarlarından Galatasaray - Adana Demirspor yorumu - 4

"KULÜPLER OYUNCAK DEĞİLDİR"

"Mertens'in pozisyonu penaltı değil… Buna pozisyonun içinde olan Adana Demirspor'un kaptanı Semih'ten daha fazla itiraz eden futbolseverler olmuştur ekran başında. Herkes kararın VAR'dan dönmesini bekledi. VAR sessiz kaldı. Morata'nın golünden 17 dakika sonra da Adana ekibi sahadan çekildi. Hakem, Mertens'in ayağını taktığını görmemiş olabilir. MHK Başkanı'nın koltuğunu korumak için Avrupa'nın çerçöp hakemlerini soktuğu VAR odasında oturan, bu pozisyonu nasıl süzemez. TFF'nin geldikleri günden beri futbolu yönetemediğini söylüyorum. Başkanından yönetim kuruluna, MHK'sından sahadaki hakemlerine kadar hepsi fiyasko. Montella'lı yıllarda sporseverlerin maçlarını kaçırmadığı Adana Demirspor'u bu hale getiren, dün de takımını sahadan çeken Başkan Murat Sancak'tır. Hiçbir kulüp yetişkinlerin oyuncağı değildir. İki senede kulübün geldiği yer ortada. Bir ara da koltuğuna menajer Metin Korkmaz'ı oturtmuştu. Adana Demirspor taraftarı eriyen kadroyu, gözyaşlarıyla sezon başından bu yana izlerken kulübün başkanı hem medyada hem de sosyal medyada kendi şovunun peşindeydi. Evet pozisyon penaltı değil ama bu pozisyon sezon başından bu yana Adana Demirspor aleyhine çalınan ilk düdük değil. Bütün bunlar bir tiyatro diyerek bir sanat dalına ve emekçilerine hakaret edecek değilim. Adana Demirspor camiası, Sancak'tan bu kararın hesabını sormalı. MHK Başkanı ise sezon başından bu yana tüm rezaletlerin sorumlusu olup o koltukta oturmaya devam edecek. Cumartesi-Pazar günleri de maçlar sırasında VAR odalarının etrafında tur atacak. Ne güzel hayat ya!.."

SABAH | Bülent Timurlenk 

"Ali Sami Yen izlese ayıp olmuş derdi" Spor yazarlarından Galatasaray - Adana Demirspor yorumu - 5

"GALATASARAY'A İTİBAR SUİKASTI"

"Son söyleyeceğimi ilk baştan söyleyeyim. Adana Demirspor'un patronu Murat Sancak dün gece takımını sahadan çekerek Galatasaray'a itibar suikastı yapmıştır. Dayanak noktası ise hakem Oğuzhan Çakır'ın Mertens'in kendisini yere atmasına çaldığı penaltı düdüğüdür. Evet, o pozisyon penaltı değildir. VAR devreye girmeli ve penaltı iptal olmalıydı, ardından da Mertens hakemi aldatmaya yönelik hareketten dolayı sarı kart görmeliydi. Lakin, bu haksız penaltı Adana Demirspor aleyhine bu ligde ilk kez verilmiyor. Lehine verildiği zamanlar da oluyor. Hatta ligin ilk yarısındaki Galatasaray maçında kendi lehlerine olmayan penaltılar verilmişti! Bunlar futbolun doğasında olan şeylerdir. Aynı maçta Galatasaray lehine ancak VAR müdahalesiyle verilen penaltıda ise Yusuf Demir'in kafası krampon darbesiyle yarılmıştı!"

FANATİK | Hamit Turhan

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