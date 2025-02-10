"Ali Sami Yen izlese ayıp olmuş derdi" Spor yazarlarından Galatasaray - Adana Demirspor yorumu

"ALİ SAMİ YEN İZLESE AYIP OLMUŞ DERDİ"

"Kediyi fazla sıkıştırırsan seni tırmalar. İki büyük takım Fenerbahçe ve Galatasaray transferler yapıyorlar, saçma sapan beyanatlar veriyorlar. O, ona ‘Yalancı’ diyor diğeri ‘Ahlaksız’ karşılığını veriyor. Sonra da bir Süper Lig maçında Adana Demirspor Başkanı takımını sahadan çekiyor. Ben bu cümleyi kolay kolay kullanmam. Sahadan çekilme cümlesini. Hep çekilmese daha iyi olur derdim ama bu kadarı da artık fazla.

Ben de bu durumda olsam ve başkan olsam Adana Demirspor’u sahadan çekerdim. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın bazı yöneticileri Türkiye’de futbolu ayaklar altına aldılar. Diğer takımların hepsini badem gördüler. Ellerine almışlar kepçeyi, kazandaki çorbaya daldırıp habire içiyorlar, bir de ‘Ah öldüm, öldüm’ diyorlar.

Küçükler de diyor ki ‘O kepçeyi bize ver de biz de biraz ölelim.’ Yani tam Nasrettin hoca işi. İnanın dünkü penaltıyı imkan olsa Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen’e göstersek ‘Böyle penaltı olmaz, ayıp olmuş’ derdi. Ama maalesef bizde işler böyle. Hani Almanya'da Gelsenkirchen var ya bizde bu Yersenkirchen.

Ya yiyeceksin ya da soğuk su içeceksin. Fenerbahçe ve Galatasaray zorluyorlar. Bakın burada önemli bir nokta daha var. Hakem bu penaltı pozisyonunu atlayabilir hiçbir şey diyemem. Peki VAR nerede arkadaş? Herhalde Danimarka’da evde uyuyordur. Oh ne ala dünya.

Beyler bakınız altını bin defa çizdim. Ben yabancı hakemle oynadım. Yabancı hakem liglerde tutmaz. VAR hiç tutmaz. Ama bir müddet getirelim dedik ama yine ama diyeceğim. Bunu İspanya, İtalya, Almanya ve İngiltere, dört büyük ligden gelirse kabul ederim. Herhalde tahmin ediyorum dün gece bu pozisyonda VAR tuvalete gitti. Ufak ihtiyacını yaptı desem olmayacak. Mutlak büyüğünü yaptı ki o büyük sahaya tesir etti ve etraf çok koktu.

Böyle yöneticilerimiz olduğu müddetçe bizde tuz da kokar. Bana maç yazısında teknik, taktik diye saçma sapan şeyler sormayın. Alın size maç yazısı. Alayınızın gözlerinden öperim."

SÖZCÜ | Erman Toroğlu