"Ali Sami Yen izlese ayıp olmuş derdi" Spor yazarlarından Galatasaray - Adana Demirspor yorumu

"TİTANİK BATARKEN KEMAN ÇALANLAR"

"Futbol her beğenmediğiniz kararda sahadan çekileceğiniz bir oyun mu? Takımlar ve yöneticiler olarak, birbirinize hiç saygınız olmadığını yeterince gördük, iyice anladık da artık taraftara da saygınız kalmamış. ‘Daha ne görebiliriz’ dediğimiz her noktada yeni bir olaya şahit oluyoruz. Artık hakemine, VAR’ına hiç girmiyorum, her şey düzgünmüş de bir onlar yanlışmış gibi konuşup durmak iyiden iyiye Titanik’te keman çalmak gibi oldu."

HÜRRİYET | Banu Yelkovan