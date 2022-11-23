Alman Milli Takımı Japonya maçı öncesi FIFA’yı protesto etti

2022 Dünya Kupası E Grubu’nda Almanya ile Japonya’nın karşı karşıya geldiği maç öncesi dikkat çeken bir protesto gerçekleştirildi. Alman Milli Takımı oyuncuları, milli marşlar ve düzenlenen seremoninin ardından takım fotoğrafı çektirirken elleriyle ağızlarını kapatarak poz verdi.
Alman Milli Takımı’nın bu hareketle amacı turnuvanın başından beri tartışılan ‘One Love’ kol bandı ile ilgili FIFA’yı protesto etmekti.
Hatırlanacağı üzere turnuva öncesi futbolcuların LGBTİ+ topluluğuyla dayanışma göstermek için tasarlanan ‘One Love’ kol bandı takma isteği FIFA tarafından reddedilmiş ve bunu karara rağmen yapacak kaptanların sarı kartla cezalandırılacağı açıklanmıştı.
Katar’da suç sayılan LGBTİ+ topluluğuyla ilgili verilmek istenen bu dayanışma mesajına sert bir şekilde karşı çıkan FIFA, kurallar gereği maçlarda ekstra ekipman takılmasına da izin verilmeyeceğini duyurmuştu.
Dünya Kupası’na katılan Avrupa ülkelerinin FIFA kararı sonrası geri adım atması kamuoyu tarafından tartışma konusu olmuştu. İngiliz oyuncu Harry Kane, gökkuşağı renklerini içeren bir kalpten oluşan ‘One Love’ kol bandını takacağını belirten 10 kaptandan biriydi. Ancak FIFA’nın sarı kart yaptırımı sonrası yıldız oyuncu da geri adım atmak zorunda kaldı.
One Love kol bandı kararı alan 10 ulusal takımdan dokuzu, eşcinsel ilişkinin suç sayıldığı Katar’da yapılan turnuvaya katıldı. One Love girişimi Hollanda tarafından oluşturuldu ve Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Norveç, İsveç, İsviçre, Galler ve İngiltere tarafından desteklendi.
Ancak FIFA kararının ardından ‘One Love’ bandından vazgeçen ülkelerin federasyonları ortak bir bildiri yayınlayarak “FIFA bu pazubantların sahada takılması halinde ceza verileceğini net bir şekilde iletti. Ulusal federasyonlar olarak oyuncularımızı kart da dahil ceza alacakları bir konuma sokamayız. Dolayısıyla kaptanlarımızdan bunu yapmamalarını istedik” ifadeleri kullandı.
Tartışmaların hala devam ettiği Katar’da ilk maçına çıkan Almanya, Japonya karşılaşması öncesi ağız kapatma hareketi yaparak FIFA’nın aldığı bu karara net şekilde tepki gösterdi. FIFA’nın bu protesto sonrası Almanya Milli Takımı ile ilgili bir ceza verip vermeyeceği merak konusu.
Öte yandan Almanya, tıpkı Arjantin gibi ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmanın ikinci yarısında Japonya'dan yediği 2 golle sahadan mağlup ayrıldı.
Khalifa Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısını Panzerler, İlkay Gündoğan'ın 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 önde kapattı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında çok farklı bir Japonya vardı. Hajime Moriyasu'nun ekibi üst üste yakaladığı pozisyonlarla beraberliği aradı. Japonya'nın aradığı gol 75'te Ritsu Doan ile geldi ve skor 1-1 oldu.
Almanya'yı yıkan gol 83. dakikada geldi. Uzun topla savunma arkasına sarkan Takuma Asano, kaleci Manuel Neuer'i mağlup ederek takımını 2-1 öne taşıdı.
Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve kupada 4. şampiyonluğu bulunan Almanya, Katar 2022'ye yenilgiyle başladı.