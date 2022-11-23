Alman Milli Takımı Japonya maçı öncesi FIFA’yı protesto etti

FEDERASYONLARDAN BİLDİRİ

Ancak FIFA kararının ardından ‘One Love’ bandından vazgeçen ülkelerin federasyonları ortak bir bildiri yayınlayarak “FIFA bu pazubantların sahada takılması halinde ceza verileceğini net bir şekilde iletti. Ulusal federasyonlar olarak oyuncularımızı kart da dahil ceza alacakları bir konuma sokamayız. Dolayısıyla kaptanlarımızdan bunu yapmamalarını istedik” ifadeleri kullandı.