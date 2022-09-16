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Almanya-İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022 yarı final)

Ev sahibi Almanya, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. EuroBasket 2022 çeyrek final maçında Finlandiya'yı 100-90 yenen İspanya ile Yunanistan'ı 107-96 mağlup eden Almanya, yarı finalde karşılaşacak. Peki, Almanya-İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 16.09.2022 - 15:49

Almanya-İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022 yarı final) - 1

2022 Şampiyonası yarı final maçında bu akşam , ile karşı karşıya gelecek. Finale yükselmek için kıyasıya mücadele verecek iki takımın maçı Berlin'de oynanacak. Peki, Almanya-İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya-İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022 yarı final) - 2

İSPANYA ÜST ÜSTE 11. KEZ YARI FİNALDE

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'dan oynanan çeyrek final maçlarının ilkinde İspanya ile Finlandiya karşılaştı.

Turnuvada 3 şampiyonluğu bulunan İspanya, soyunma odasına 9 sayı farkla (43-52) geride gittiği maçı, 100-90 kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda art arda 11. kez yarı finale çıktı.

İspanya'yı galibiyete, 27 sayı, 5 ribauntla oynayan Willy Hernangomez ve 10 sayı, 11 asistle "double double" yapan Lorenzo Brown taşıdı.

Finlandiya'da Lauri Markkanen'in 28 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Almanya-İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022 yarı final) - 3

ALMANYA-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maçında Almanya ile İspanya karşı karşıya gelecek. 16 Eylül Cuma akşamı (Bugün) oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Mücadele NTV'den canlı olarak yayınlanacak.

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Almanya-İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022 yarı final) - 4

ALMANYA 17 YIL SONRA YARI FİNALDE

Diğer eşleşmede ise şampiyonayı bir defa kazanan ev sahibi ülkenin takımı, 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan Yunanistan'ın karşısına çıktı.

Almanya-İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022 yarı final) - 5

Almanya, 3. çeyrekteki etkili oyunuyla sahadan 107-96 galip ayrıldı ve İspanya'nın rakibi oldu.

Almanya-İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022 yarı final) - 6

2005'ten beri ilk defa son 4'e kalan Almanya'da Dennis Schroder 26 sayı, 8 asist, Franz Wagner ve Andreas Obst 19'ar sayı üretti.

Yunanistan'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo 31 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, 3 top çalmayla maçı tamamladı.

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