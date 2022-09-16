Almanya-İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022 yarı final)

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maçında bu akşam Almanya, İspanya ile karşı karşıya gelecek. Finale yükselmek için kıyasıya mücadele verecek iki takımın maçı Berlin'de oynanacak. Peki, Almanya-İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?