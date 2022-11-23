Almanya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası)

GÖZLER İLKAY GÜNDOĞAN'DA

Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle milli takım kariyerinde hiçbir büyük turnuvaya katılamayan Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan da Flick'in çok şey beklediği oyuncular arasında yer alıyor. İlkay, milli takım formasıyla bugüne kadar çıktığı 62 maçta, 16 gol attı.



İki takım bugüne kadar 2 kez karşı karşıya gelirken, Almanya bu maçların birinden galip ayrıldı, diğer karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.