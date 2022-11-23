 Almanya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası) - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
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Almanya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası)

Almanya, 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında bugün Japonya ile karşı karşıya gelecek. "Panzerler" olarak adlandırılan Almanya, Japonya karşısında gruplardaki ilk maçını kazanarak turnuvaya moralli başlamak istiyor. Peki, Almanya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası) - 1

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında bugün Almanya, Japonya karşısında galibiyet arayacak. Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alan Almanya, kupa tarihinin en çok final oynayan takımı olarak yer alıyor. Peki, Almanya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası) - 2

ALMANYA-JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya, 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında bugün saat 16.00'da Japonya ile karşılaşacak.

Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Almanya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası) - 3

DÜNYA KUPASI'NDA EN ÇOK FİNAL OYNAYAN TAKIM

Dünya Kupası tarihinin en çok final oynayan takımı Almanya, 2022 Dünya Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında bugün Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Ivan Barton yönetecek.

Almanya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası) - 4

TONİ KROOS VE MATS HUMMELS TURNUVADA YOK

Teknik direktör Joachim Low'un yerini Hansi Flick'in aldığı, Toni Kroos ve Mats Hummels'in artık kadroda olmadığı Almanya, geçen yılki Avrupa Futbol Şampiyonası'na göre belirgin değişikliklerle Katar'a geldi.

Almanya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası) - 5

GÖZLER İLKAY GÜNDOĞAN'DA

Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle milli takım kariyerinde hiçbir büyük turnuvaya katılamayan Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan da Flick'in çok şey beklediği oyuncular arasında yer alıyor. İlkay, milli takım formasıyla bugüne kadar çıktığı 62 maçta, 16 gol attı.

İki takım bugüne kadar 2 kez karşı karşıya gelirken, Almanya bu maçların birinden galip ayrıldı, diğer karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

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