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Almanya, son 16'ya yükselmeyi garantiledi

Ev sahibi Almanya, A Grubu ikinci maçında Macaristan'ı 2-0 mağlup ederek 6 puana ulaştı. Almanya, bu sonuçla grupta bir maç kala adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Goller Musiala ile İlkay Gündoğan'dan geldi.

Almanya, son 16'ya yükselmeyi garantiledi - 1

Almanya, ev sahibi olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) 2'de 2 yaptı.

EURO 2024 A Grubu'nda Almanya ile Macaristan, Stuttgart Arena'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 22. dakikada Jamal Musiala ve 67. dakikada İlkay Gündoğan'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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Almanya, son 16'ya yükselmeyi garantiledi - 2

Grubun ilk maçında İskoçya'yı 5-1 yenen Almanya, Macaristan engelini de aşarak puanını 6'ya çıkardı. Almanya, bu sonuçla grupta bir maç kala adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

İlk maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olan Macaristan ise Almanya'ya da yenilerek EURO 2024'te henüz puanla tanışamadı.

Almanya, son 16'ya yükselmeyi garantiledi - 3

ALMANYA KENDİ GOL REKORUNU KIRDI

Almanya Milli Futbol Takımı, Avrupa şampiyonaları tarihinde grup aşamasında en fazla gol attığı organizasyonu yaşıyor.

EURO 2020'de grup müsabakalarında 6 gol atarak kendi rekorunu kıran Almanya, ev sahibi olduğu bu turnuvada iki maçta 7 gole ulaştı.

Açılış müsabakasında İskoçya'yı 5-1 yenen Almanya, ikinci maçını 2-0 kazandı.

Almanya, son 16'ya yükselmeyi garantiledi - 4

MUSİALA GOL SAYISINI 2'YE ÇIKARDI

Almanya'nın 21 yaşındaki yıldızı Jamal Musiala, EURO 2024'teki gol sayısını 2'ye yükseltti.

Turnuvanın açılış maçında İskoçya filelerini havalandıran Musiala, Macaristan maçını da boş geçmedi. Karşılaşmanın 22. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren yıldız kanat oyuncusu, Avrupa Şampiyonası'ndaki gol sayısını da 2'ye çıkardı.

Musiala (21 yaş 119 günlük), Avrupa Şampiyonası'nda iki maç üst üste gol atan en genç üçüncü futbolcu oldu. Bunu daha önce İngiliz Wayne Rooney (18 yıl 241 gün) ile Macar Ferenc Bene (21 yıl 114 gün) gerçekleştirmişti.

Almanya, son 16'ya yükselmeyi garantiledi - 5

İLKAY, 19'UNCU GOLÜNÜ ATTI

Müsabakada farkı 2'ye çıkaran golü kaydeden İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı formasıyla 19. kez gol sevinci yaşadı.

Maçın 67. dakikasında Almanya'yı 2-0 üstünlüğe taşıyan Türk asıllı yıldız futbolcu, turnuvadaki ilk golünü kaydetti. İlkay, 79. milli maçında 19. golünü atmış oldu.

İlkay Gündoğan, UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.

Almanya, son 16'ya yükselmeyi garantiledi - 6

NEUER, BUFFON'U YAKALADI

Almanya kalecisi Manuel Neuer, 17. Avrupa Şampiyonası maçına çıkarak efsane İtalyan file bekçisi Gianluigi Buffon'u yakaladı.

Macaristan maçına ilk 11'de başlayan Neuer, bir Avrupa Şampiyonası müsabakasında 17. kez Almanya Milli Takımı formasını terletti. 38 yaşındaki kaleci, Hollandalı Edwin van der Sar ve Portekizli Rui Patricio'yu geride bırakarak zirvedeki Buffon'u yakaladı.

Neuer, 23 Haziran Pazar günü yapılacak İsviçre maçında da forma giymesi durumunda Avrupa şampiyonalarında en fazla karşılaşmaya çıkan kaleci rekorunun sahibi olacak.

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