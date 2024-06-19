Almanya, son 16'ya yükselmeyi garantiledi

MUSİALA GOL SAYISINI 2'YE ÇIKARDI

Almanya'nın 21 yaşındaki yıldızı Jamal Musiala, EURO 2024'teki gol sayısını 2'ye yükseltti.



Turnuvanın açılış maçında İskoçya filelerini havalandıran Musiala, Macaristan maçını da boş geçmedi. Karşılaşmanın 22. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren yıldız kanat oyuncusu, Avrupa Şampiyonası'ndaki gol sayısını da 2'ye çıkardı.



Musiala (21 yaş 119 günlük), Avrupa Şampiyonası'nda iki maç üst üste gol atan en genç üçüncü futbolcu oldu. Bunu daha önce İngiliz Wayne Rooney (18 yıl 241 gün) ile Macar Ferenc Bene (21 yıl 114 gün) gerçekleştirmişti.