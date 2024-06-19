Almanya, son 16'ya yükselmeyi garantiledi
Ev sahibi Almanya, A Grubu ikinci maçında Macaristan'ı 2-0 mağlup ederek 6 puana ulaştı. Almanya, bu sonuçla grupta bir maç kala adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Goller Musiala ile İlkay Gündoğan'dan geldi.
Almanya, ev sahibi olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) 2'de 2 yaptı.
EURO 2024 A Grubu'nda Almanya ile Macaristan, Stuttgart Arena'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 22. dakikada Jamal Musiala ve 67. dakikada İlkay Gündoğan'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.