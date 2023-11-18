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Almanya - Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Almanya - Türkiye maçının kanal ve saati

Hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 621. müsabakaya çıkacak. Maçı, Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Peki, Almanya - Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya - Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Almanya - Türkiye maçının kanal ve saati - 1

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu dışında eksik bulunmuyor. Peki, Almanya - Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Almanya - Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Almanya - Türkiye maçının kanal ve saati - 2

MAÇ KANALI VE SAATİ

Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Almanya - Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Almanya - Türkiye maçının kanal ve saati - 3

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Marcin Boniek ve Jakub Winkler , dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial üstlenecek.

A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu dışında eksik bulunmuyor.

Almanya - Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Almanya - Türkiye maçının kanal ve saati - 4

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 620 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Vincenzo Montella yönetiminde üçüncü maç

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde üçüncü maçına Almanya karşısında çıkacak.

Montella yönetiminde oynadığı ilk iki karşılaşmayı da kazanan Türkiye, bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde gol görmedi.

Ay-yıldızlı ekip, Montellla yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.

Almanya - Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Almanya - Türkiye maçının kanal ve saati - 5

27.KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Türk Milli Takımı, 100 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 8 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı.

A Milli Takım bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.

Batı Almanya karşısında oynadığı 13 karşılaşmadan sadece 1'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan milliler, 10'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Batı Almanya'ya 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, buna karşın 38 gol yedi.

Doğu Almanya ile tarihinde 5 kez oynayan milliler, 3'ünü kazanıp, 1'ini kaybetti, 1 maç da berabere bitti. Doğu Almanya'ya 10 gol atan milli takım, kalesinde 5 gol gördü.

A Milli Takım, iki ülkenin birleşmesinden sonra Almanya Milli Takımı ile de 8 kez karşılaştı. Bu maçlarda 4 yenilgi, 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

1992 yılında deplasmandaki özel maçta 1-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, 1998 yılında ise Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Bursa'da 1-0 galip geldi. Bu maçın Münih'teki rövanşı ise 0-0 bitti. 8 Ekim 2005 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan özel karşılaşmayı Türkiye, Halil Altıntop ve Nuri Şahin'in golleriyle 2-1 kazandı. 2010'da Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Almanya'da oynanan maçı ev sahibi 3-0 kazandı.

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