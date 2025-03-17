Almanya’da Türk kökenli futbolcuların milli takım tercihleri manşetlerde: "Türkiye’nin ikna çabaları etkili"

TÜRKİYE’NİN İKNA ÇABALARI ETKİLİ OLUYOR

Milli takım ve genel olarak Türk futbolunun gelişmesi amacıyla Türk futbol yöneticilerinin ülkelerine Türk kökenli oyuncu kazandırmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirten gazete, buna örnek olarak Salih Özcan’ın Almanya ile U21 takımında Avrupa Şampiyonluğu kazanmasına rağmen, ailesiyle yaptığı uzun görüşmelerin ardından Türkiye A Milli Takımı’nı tercih etmesini gösterdi.



Ayrıca haberde Hakan Çalhanoğlu, Nuri Şahin veya Altıntop kardeşlerin de Almanya doğumlu olup Türkiye Milli Takımı'nda forma giydiği vurgulandı.