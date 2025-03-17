Almanya’da Türk kökenli futbolcuların milli takım tercihleri manşetlerde: "Türkiye’nin ikna çabaları etkili"
Almanya’da, Türk kökenli futbolcuların milli takım tercihleri tartışılıyor. Alman medyasında yer alan haberde “Türkler neden artık Alman milli takımında oynamayı tercih etmiyor?" sorusunun cevabı aranıyor. Haberde, "Türkiye’nin ikna çabaları etkili oluyor." ifadelerine yer verildi.
Almanya’da, Türk kökenli futbolcuların milli takım tercihleri tartışılıyor.
Mesut Özil ile Borussia Dortmund’un Türk milli takım oyuncusu Salih Özcan’ın fotoğrafıyla manşetten verilen haberde Türk asıllı profesyonel futbolcuların milli takım seçimleri analiz edildi.