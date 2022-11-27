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Alperen kariyer rekoru kırdı, Rockets kazandı

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 21 sayı, 19 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma, 2 blokla oynadığı Oklahoma City Thunder maçını 118-105 kazandı.

Alperen kariyer rekoru kırdı, Rockets kazandı - 1

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 4 karşılaşmayla devam edildi.

Batı Konferansı'nın son sırasındaki Houston Rockets, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı yenerek bu sezon ilk defa üst üste galibiyet aldı.

Alperen kariyer rekoru kırdı, Rockets kazandı - 2

Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 19 ribauntla kariyer rekorunu kırmasının yanı sıra, 21 sayı, 7 asist, 3 top çalma ve 2 blokla da istatistik kağıdını doldurdu.

Jalen Green de 28 sayı, 9 asistle Alperen'e eşlik etti.

Alperen kariyer rekoru kırdı, Rockets kazandı - 3

Thunder cephesindeyse Shai Gilgeous-Alexander 32 sayıyla sahanın en skoreri oldu.

Alperen kariyer rekoru kırdı, Rockets kazandı - 4

SUNS'TAN PEŞ PEŞE 4. GALİBİYET

Batı Konferansı lideri Phoenix Suns, seyircisi önünde oynadığı Utah Jazz mücadelesinden 113-112 galip ayrıldı.

Alperen kariyer rekoru kırdı, Rockets kazandı - 5

Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Suns'ta Deandre Ayton 29 sayı, 21 ribaunt, Devin Booker da 27 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle "double double" yaptı.

Alperen kariyer rekoru kırdı, Rockets kazandı - 6

Art arda 4. mağlubiyetini yaşayan Jazz'da Jordan Clarkson 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Collin Sexton 20 sayı, 5 asist ve Lauri Markkanen 15 sayı, 10 ribaunt üretti.

Alperen kariyer rekoru kırdı, Rockets kazandı - 7

SONUÇLAR

Toronto Raptors - Dallas Mavericks: 105-100

San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers: 138-143

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder: 118-105

Phoenix Suns - Utah Jazz: 113-112

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