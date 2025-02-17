Alperen Şengün All-Star sahnesinde: O'Neal'dan "Türk terminatör" övgüsü
Alperen Şengün, 18 yıl sonra ilk kez NBA'de All-Star'a katılmayı başaran Türk basketbolcu oldu. Ünlü eski basketbolcu Shaquille O'Neal canlı yayında Alperen Şengün'den övgü dolu sözlerle bahsetti. O'Neal, milli basket için "Türk terminatör" ifadelerini kullandı. Finalde 19 saniye süre alan Alperen, kariyerinde ilk kez çıktığı All-Star'da takımıyla birlikte ikinci oldu.
NBA'de ligin iyilerini bir araya getiren All-Star turnuvasının 74'üncüsü ilk kez yeni formatıyla oynandı.
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de forma giyiği All-Star mücadelesinde Cuck's Global Stars, Kenny's Young Stars'ı 41-32 yenerek finale yükseldi.