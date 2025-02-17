Alperen Şengün All-Star sahnesinde: O'Neal'dan "Türk terminatör" övgüsü

ALL-STAR YENİ FORMATIYLA İLK KEZ OYNANDI

NBA, bu sezon All-Star maçını daha heyecanlı bir hale getirmek için yeni bir format denedi.

Bu formatla beraber All-Star'da dört takımlı ve üç maçlı bir mini turnuva düzenledi. 4 takım da yarı finallerde birer maç yaptı.Birinci maçın kazananıyla ikinci maçın kazananı, final maçında karşı karşıya geldi.

Öte yandan maçlar ise süreyle değil 40 sayıya ilk ulaşan takımın kazandığı bir formatta gerçekleşti.