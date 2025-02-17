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Alperen Şengün All-Star sahnesinde: O'Neal'dan "Türk terminatör" övgüsü

Alperen Şengün, 18 yıl sonra ilk kez NBA'de All-Star'a katılmayı başaran Türk basketbolcu oldu. Ünlü eski basketbolcu Shaquille O'Neal canlı yayında Alperen Şengün'den övgü dolu sözlerle bahsetti. O'Neal, milli basket için "Türk terminatör" ifadelerini kullandı. Finalde 19 saniye süre alan Alperen, kariyerinde ilk kez çıktığı All-Star'da takımıyla birlikte ikinci oldu.

Alperen Şengün All-Star sahnesinde: O'Neal'dan "Türk terminatör" övgüsü - 1

NBA'de ligin iyilerini bir araya getiren All-Star turnuvasının 74'üncüsü ilk kez yeni formatıyla oynandı. 

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de forma giyiği All-Star mücadelesinde Cuck's Global Stars, Kenny's Young Stars'ı 41-32 yenerek finale yükseldi. 

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Alperen Şengün All-Star sahnesinde: O'Neal'dan "Türk terminatör" övgüsü - 2

Chuck's Global Stars forması giyen Alperen, ilk All Star mücadelesinde 4 dakika 19 saniye süre alırken, 2/2 isabetle 4 sayı kaydetti. 

Shaquille O'Neal'ın takımı Shaq's OGs, Chuck's Global Stars'ı 41-25 mağlup ederek 2025 All-Star'ı kazandı. Alperen finalde ise 19 saniye süre aldı.

Alperen Şengün All-Star sahnesinde: O'Neal'dan "Türk terminatör" övgüsü - 3

"TÜRK TERMİNATÖR"

Öte yandan Shaquille O'Neal, Kenny's mücadelesinde Alperen Şengün'den övgülerle bahsetti.

O'Neal canlı yayın sırasında Alperen için "Türk Terminatör" ifadelerini kullandı.

Alperen Şengün All-Star sahnesinde: O'Neal'dan "Türk terminatör" övgüsü - 4

18 YIL SONRA İLK 

Houston Rockets Alperen, 2007'de All-Star seçilen Mehmet Okur'dan bu yana All-Star'da oynamayı başaran ikinci Türk basketbolcu oldu.

Alperen Şengün All-Star sahnesinde: O'Neal'dan "Türk terminatör" övgüsü - 5

ALL-STAR YENİ FORMATIYLA İLK KEZ OYNANDI

NBA, bu sezon All-Star maçını daha heyecanlı bir hale getirmek için yeni bir format denedi.

Bu formatla beraber All-Star'da dört takımlı ve üç maçlı bir mini turnuva düzenledi. 4 takım da yarı finallerde birer maç yaptı.Birinci maçın kazananıyla ikinci maçın kazananı, final maçında karşı karşıya geldi.

Öte yandan maçlar ise süreyle değil 40 sayıya ilk ulaşan takımın kazandığı bir formatta gerçekleşti. 

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