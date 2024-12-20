Alperen Şengün, NBA All-Star oylamasında: 18 yıl sonra bir ilk olabilir
Houston Rockets formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran ve NBA All-Star oylamasında yarışan Alperen Şengün, 18 yıl sonra bir ilki başarabilir. Milli basket, Mehmet Okur'un ardından NBA All-Star'da forma giyen ilk Türk olmak için yarışıyor. Peki Alperen Şengün'e NBA All-Star oylamasında nasıl oy verilir? İşte tüm ayrıntılar...
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basket Alperen Şengün, All-Star oylamasında yarışıyor.