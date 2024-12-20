Alperen Şengün, NBA All-Star oylamasında: 18 yıl sonra bir ilk olabilir

NASIL OY VERİLİR?

Alperen Şengün'e oy vermek için buradan bilgilerinizi girerek üye olmanız gerekiyor.

Şengün'e oy verdikten sonra "Submit" seçeneğine dokunarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

21 Ocak 2025 tarihine kadar her 24 saatte bir yeniden oy kullanılabilecek.

Bazı günler ise her oy, üç oy olarak sayılacak.