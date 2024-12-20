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Alperen Şengün, NBA All-Star oylamasında: 18 yıl sonra bir ilk olabilir

Houston Rockets formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran ve NBA All-Star oylamasında yarışan Alperen Şengün, 18 yıl sonra bir ilki başarabilir. Milli basket, Mehmet Okur'un ardından NBA All-Star'da forma giyen ilk Türk olmak için yarışıyor. Peki Alperen Şengün'e NBA All-Star oylamasında nasıl oy verilir? İşte tüm ayrıntılar...

Alperen Şengün, NBA All-Star oylamasında: 18 yıl sonra bir ilk olabilir - 1

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basket Alperen Şengün, All-Star oylamasında yarışıyor.

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Alperen Şengün, NBA All-Star oylamasında: 18 yıl sonra bir ilk olabilir - 2

18 YIL SONRA İLK OLABİLİR

2007 NBA All-Star maçında sahada yer alan Mehmet Okur, NBA tarihinde All-Star seçilen ilk Türk olmuştu. 

Alperen Şengün, oylamada seçildiği takdirde 18 yıl sonra bir ilki başarabilir

Alperen Şengün, NBA All-Star oylamasında: 18 yıl sonra bir ilk olabilir - 3

NASIL OY VERİLİR?

Alperen Şengün'e oy vermek için buradan bilgilerinizi girerek üye olmanız gerekiyor.

Şengün'e oy verdikten sonra "Submit" seçeneğine dokunarak işlemi tamamlayabilirsiniz. 

21 Ocak 2025 tarihine kadar her 24 saatte bir yeniden oy kullanılabilecek.

Bazı günler ise her oy, üç oy olarak sayılacak. 

Alperen Şengün, NBA All-Star oylamasında: 18 yıl sonra bir ilk olabilir - 4

İşte her oyun üç oy sayılacağı tarihler:

21 Aralık Cumartesi 08.01’den, 22 Aralık Pazar 07.59’a kadar

25 Aralık Çarşamba 08.01’den, 26 Aralık Pazar 07.59’a kadar

3 Ocak Cuma 08.01’den, 4 Ocak Cumartesi 07.59’a kadar

10 Ocak Cuma 08.01’den, 11 Ocak Cumartesi 07.59’a kadar

17 Ocak Cuma 08.01’den, 18 Ocak Cumartesi 07.59’a kadar

20 Ocak Pazartesi 08.01’den, 21 Ocak Salı 07.59’a kadar

Alperen Şengün, NBA All-Star oylamasında: 18 yıl sonra bir ilk olabilir - 5
Alperen Şengün, NBA All-Star oylamasında: 18 yıl sonra bir ilk olabilir - 6
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