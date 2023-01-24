Alperen Şengün'den bir NBA rekoru daha!

Rockets'ta galibiyeti getiren isimler Jalen Green 42 sayı, 4 ribaund ve 4 asist, Eric Gordon 14 sayı, 4 ribaund ve 4 asist, Tari Eason 11 sayı, 9 ribaund ve 3 asist ile mücadele etti.



Timberwolves’ta ise Anthony Edwards 31 sayı, 3 ribaund, 5 asist ve 4 top çalma, D’Angelo Russell 30 sayı, 3 ribaund, 7 asist, Rudy Gobert 15 sayı ve 16 ribaund, Jaden McDaniels 10 sayı ve 4 ribaund ile oynadı.