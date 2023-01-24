Alperen Şengün'den bir NBA rekoru daha!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı mücadelesinde Houston Rockets, Minnesota Timberwolves‘u ağırladı.
Rockets, Timberwolves karşısında 119-114'lük skor ile kazanmayı başarırken 13 maç sonra ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.
Performansı ile dikkat çeken Alperen Şengün mücadeleyi 21 sayı, 7 ribaund ve 7 asist ile tamamlayarak bir NBA rekoru daha kırdı.
Milli Basketbolcu 7 maç üst üste 5 ve üstü asiste ulaşarak NBA tarihinde bunu başaran en genç pivot oldu.
Alperen Şengün'ün yükselen grafiği hızla devam ederken son dört maçtaki ortalaması ise şu şekilde:
24.5 sayı
12.5 ribaund
6.5 asist
%71 saha içi yüzdesi
20 yaşındaki basketbolcu geçtiğimiz günlerde Los Angeles Lakers karşısında ise 33 sayı, 15 ribaunt, 4 blok ve 6 asist yaptı.
Alperen Şengün, Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde 30 sayı, 10 ribaund ve 5 asist istatistikleri yakalayan en genç pivot olmuştu.
Rockets'ta galibiyeti getiren isimler Jalen Green 42 sayı, 4 ribaund ve 4 asist, Eric Gordon 14 sayı, 4 ribaund ve 4 asist, Tari Eason 11 sayı, 9 ribaund ve 3 asist ile mücadele etti.
Timberwolves’ta ise Anthony Edwards 31 sayı, 3 ribaund, 5 asist ve 4 top çalma, D’Angelo Russell 30 sayı, 3 ribaund, 7 asist, Rudy Gobert 15 sayı ve 16 ribaund, Jaden McDaniels 10 sayı ve 4 ribaund ile oynadı.