Alperen Şengün'den bir "triple-double" daha (NBA'de gecenin sonuçları 26 Ocak 2023)

Milli basketbolcu mücadeyi 21 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparak tamamladı. Ayrıca 2 blok ve 3 top çalma ile oynadı.

ESPN verilerine göre Alperen, 21 yaşından önce birde fazla top çalma ve asistle triple-double yapan 4. oyuncu oldu. Bu başarıya daha önce Magic Johson, Antoine Walker ve Lonzo Ball ulaşmıştı.