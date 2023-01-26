Alperen Şengün'den bir "triple-double" daha (NBA'de gecenin sonuçları 26 Ocak 2023)

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) normal sezon mücadelesinde Houston Rockets, Doğu Konferansı ekibi Washington Wizards'ı ağırladı.
Houston Rockets, Washington Wizards karşısında 103-108'lik mağlubiyetle bu sezon 48. maçında 37. yenilgisini yaşadı.
Rocket forması giyen Alperen Şengün, gösterdiği performans ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
Milli basketbolcu son beş maçında 23,6 sayılık bir ortalama yakalayarak takımının en skorer oyuncularından biri olmayı başardı.
Milli basketbolcu mücadeyi 21 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparak tamamladı. Ayrıca 2 blok ve 3 top çalma ile oynadı.
ESPN verilerine göre Alperen, 21 yaşından önce birde fazla top çalma ve asistle triple-double yapan 4. oyuncu oldu. Bu başarıya daha önce Magic Johson, Antoine Walker ve Lonzo Ball ulaşmıştı.
Milli Basketbolcu ayrıca Timberwolves karşısında yakaladığı istatistiklerle 7 maç üst üste 5 ve üstü asiste ulaşarak NBA tarihinde bunu başaran en genç pivot olmuştu.
Ayrıca Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde 30 sayı, 10 ribaund ve 5 asist istatistikleri yakalayan en genç pivot olmayı da başarmıştı.
Rockets karşısında 33 sayı, 9 ribauntla oynayan Kyle Kuzma, Wizards'ın üst üste 4 olmak üzere 22. galibiyetinde ön plana çıktı.
Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ta ise Alperen'in yanı sıra Jalen Green 19 sayı, 7 asist ve Kenyon Martin Jr 16 sayı, 13 ribauntla etkili oldu.
Portland Trail Blazers, yıldız oyuncusu Damian Lillard'ın 60 sayı, 7 ribaunt, 8 asist kaydettiği maçta Utah Jazz'ı 134-124 yenerek 23. galibiyetini aldı.
Lillard, kariyerinde 4. kez bir maçta 60 ve üstü sayıya ulaştı. Skorer basketbolcu, böylece NBA tarihinde 4 ya da daha fazla maçta 60 ve üzeri sayı üreten ilk 5 oyuncu arasına girdi.
Daha önce Wilt Chamberlain 32, Kobe Bryant 6, James Harden ve Michael Jordan ise 4'er maçta bu istatistiği yakaladı.
Konuk takım Jazz'da (25 galibiyet, 26 mağlubiyet) Lauri Markkanen 24, Collin Sexton 19, Jordan Clarkson 18 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ı kadrosunda bulunduran Philadelphia 76ers, sahasında Brooklyn Nets'i 137-133 mağlup etti.
Arka arkaya 6, sezonun 31. galibiyetini alan Doğu Konferansı ikincisi 76ers'ta Tyrese Maxey 27 sayı, 5 asist, Joel Embiid, 26 sayı, 10 ribaunt ve James Harden 23 sayı, 7 asistle oynadı. Furkan Korkmaz ise mücadelede forma giymedi.
Kevin Durant'in sakatlığı nedeniyle görev yapmadığı maçta Doğu Konferansı 4'üncüsü Nets (29 galibiyet, 18 mağlubiyet) adına Seth Curry 32 sayı, 4 asist, Kyrie Irving 30 sayı, 10 asist ve Nic Claxton 25 sayı, 11 ribauntluk performans sergiledi.
Orlando Magic-Indiana Pacers: 126-120
Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 137-133
Houston Rockets-Washington Wizards: 103-108
Milwaukee Bucks-Denver Nuggets: 107-99
New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 102-111
Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks: 132-137
Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 122-120
Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 134-124
Sacramento Kings-Toronto Raptors: 95-113
Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 113-104