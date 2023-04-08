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Alperen Şengün'den NBA'de kariyer rekoru

NBA'de Batı Konferansında son sırada yer alan Houston Rockets ile Doğu Konferansı temsilcisi Charlotte Hornets karşı karşıya geldi. Alperen Şengün, karşılaşmada 21 ribaund ile kariyer rekoru kırdı.

Alperen Şengün'den NBA'de kariyer rekoru - 1

NBA'de normal sezon heyecanı 11 maçla devam ederken, Batı Konferansında son sırada yer alan Houston Rockets ile Doğu Konferansı temsilcisi Charlotte Hornets karşı karşıya geldi. Spectrum Center'da oynanan karşılaşmayı Rockets 112-109 kazandı.


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Alperen Şengün'den NBA'de kariyer rekoru - 2

Maça damga vuran oyuncular arasında yer alan Milli basketbolcu Alperen Şengün, karşılaşmada 21 ribaund ile kariyer rekoru kırdı.


Alperen Şengün'den NBA'de kariyer rekoru - 3

32 dakika sahada kalan Şengün, 14 sayı ve 4 asistlik performansla da takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu. Houston'da Kevin Porter Jr. ve Jalen Green 26 sayıyla öne çıkan diğer isimler oldu.


Alperen Şengün'den NBA'de kariyer rekoru - 4

SONUÇLAR

Washington Wizards 114 - 108 Miami Heat
Charlotte Hornets 109 - 112 Houston Rockets
Indiana Pacers 115 - 122 Detroit Pistons
Brooklyn Nets 101 - 84 Orlando Magic
Boston Celtics 121 - 102 Toronto Raptors
Atlanta Hawks 131 - 136 Philadelphia 76ers
Milwaukee Bucks 114 - 137 Memphis Grizzlies
New Orleans Pelicans 113 - 105 New York Knicks
Dallas Mavericks 112 - 115 Chicago Bulls
Sacramento Kings 97 - 119 Golden State Warriors
Los Angeles Lakers 121 - 107 Phoenix Suns

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