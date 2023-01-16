Alperen Şengün'ün 15 sayısı, Rockets'ın galibiyetine yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 16 Ocak 2023)

SON SANİYE ÜÇLÜĞÜ

Nikola Jokic, 1,2 saniye kala bir üçlük isabeti bularak sezonun 12. triple-double'ını yaptı ve Denver Nuggets, Orlando Magic'i 119-116 yenerek evinde üst üste 13. galibiyetini aldı.



Denver Nuggets'ta Jokic, 17 sayı, 10 ribaunt, 14 asistle "triple-double" yaptı.



Üst üste 6. maçından galibiyet çıkaran Nuggets'ta Aaron Gordon, 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.