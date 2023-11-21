Alperen Şengün'ün 30 sayısı Houston Rockets'a yetmedi

NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, sahasında Houston Rockets'ı 121-116 mağlup etti.



Altı maçtır kaybeden Warriors, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 30 sayılık etkili performansına rağmen Rockets'ı 5 sayı farkla yenerek salondan galibiyetle ayrıldı.





