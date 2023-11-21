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Alperen Şengün'ün 30 sayısı Houston Rockets'a yetmedi

NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi. Altı maçtır kaybeden Warriors, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 30 sayılık etkili performansına rağmen Rockets'ı 5 sayı farkla yenerek salondan galibiyetle ayrıldı.

Alperen Şengün'ün 30 sayısı Houston Rockets'a yetmedi - 1

NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, sahasında Houston Rockets'ı 121-116 mağlup etti.

Altı maçtır kaybeden Warriors, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 30 sayılık etkili performansına rağmen Rockets'ı 5 sayı farkla yenerek salondan galibiyetle ayrıldı.


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Alperen Şengün'ün 30 sayısı Houston Rockets'a yetmedi - 2

Warriors'ta Stephen Curry 32 sayı, 5 ribaunt, Klay Thompson 20 sayı, Chris Paul 15 sayı, 12 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 30 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı konuk takımda, Jabari Smith 17 sayı, Dillon Brooks ve Jalen Green 16 sayıyla oynadı.





Alperen Şengün'ün 30 sayısı Houston Rockets'a yetmedi - 3

Sahasında Los Angeles Clippers'a 124-99 yenilen San Antonio Spurs, üst üste 9. mağlubiyetini aldı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 17 sayı, 5 ribauntluk performans sergilediği Spurs'te, Keldon Johnson 22 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.


Alperen Şengün'ün 30 sayısı Houston Rockets'a yetmedi - 4

Paul George'un 28, Kawhi Leonard'ın 21 sayıyla oynadığı Clippers'ta ise James Harden 13 sayı, 10 asist, Russell Westbrook 10 sayı, 6 asistlik katkı verdi.





Alperen Şengün'ün 30 sayısı Houston Rockets'a yetmedi - 5

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Denver Nuggets: 103-107

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 121-118 (uzatmada)

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 129-142

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 129-93

Minnesota Timberwolves-New York Knicks: 117-100

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 99-124

Chicago Bulls-Miami Heat: 100-118

Golden State Warriors-Houston Rockets: 121-116

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