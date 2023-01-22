Alperen Şengün'ün "double-double"ı galibiyete yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 22 Ocak 2023)

Batı temsilcilerinin mücadelesinde, Minnesota Timberwolves, konuk ettiği konferans sonuncusu Houston Rockets'ı 9 sayı farkla yenerek bu sezonki 24. galibiyetine ulaştı ve play-off'a kalma mücadelesini sürdürdü.



Timberwolves'ta Anthony Edwards 44 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, üçer top çalma ve blokla bu sezonki en skorer performansını sergiledi. D'Angelo Russell 23 sayı ve 8 asist, Nathan Knight 19 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalmayla skora destek verdi.