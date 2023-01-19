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Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'a galibiyet için yetmedi(NBA'de gecenin sonuçları 19 Ocak 2023)

NBA’de Charlotte, Rockets’ı 122-117 mağlup etti. Karşılaşmada 24 sayı ve 12 ribaundla double-double yapan milli basketbolcu Alperen Şengün, mağlubiyete engel olamadı. Denver, Timberwolves’u 122-118 yenerek üst üste 8. maçından da galibiyetle ayrıldı. Grizzlies, Cavaliers’ı 115-114'lük skorla geçerek üst üste 11. galibiyetini elde etti. İşte NBA'de gecenin sonuçları...

Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'a galibiyet için yetmedi(NBA'de gecenin sonuçları 19 Ocak 2023) - 1

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 9 karşılaşma ile devam edildi.

Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'a galibiyet için yetmedi(NBA'de gecenin sonuçları 19 Ocak 2023) - 2

Charlotte Hornets sahasında, Houston Rockets’ı 122-117 mağlup etti. Bu sonuçla Charlotte 4 maç sonra kazanırken, Houston üst üste 12. mağlubiyetini aldı.

Charlotte’da Terry Rozier 26 sayı, Mason Plumlee ve Mark Williams 17’şer sayıyla galibiyette pay sahibi oldular.

Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'a galibiyet için yetmedi(NBA'de gecenin sonuçları 19 Ocak 2023) - 3

Houston’da, Jalen Green’in 41 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise 39 dakika 14 saniye süre aldığı maçta 24 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla mücadele etti.

Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'a galibiyet için yetmedi(NBA'de gecenin sonuçları 19 Ocak 2023) - 4

JOKIC BU SEZON 14. TRIPLE-DOUBLE'INI YAPTI

Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves’u 122-118 yenerek üst üste 8. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada 31 sayı, 11 ribaund ve 13 asistle maçın en skorer oyuncusu olan Nikola Jokic, bu sezonki 14. triple-double performansına imza attı. Denver’da, Jamal Murray 28 sayı, Bruce Brown 16 sayı ile galibiyete katkıda bulundular.

Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'a galibiyet için yetmedi(NBA'de gecenin sonuçları 19 Ocak 2023) - 5

Minnesota’da ise Jaden Mcdaniels’in 18 sayısı ve Naz Ried’in 17 sayısı yenilgiyi engelleyemedi. Bu sonuçla Denver galibiyet sayısını 32’ye çıkarırken, Minnesota 24. mağlubiyetini aldı.

Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'a galibiyet için yetmedi(NBA'de gecenin sonuçları 19 Ocak 2023) - 6

CEDİ'NİN TAKIMI MAĞLUP OLDU

Memphis Grizzlies, Cleveland Cavaliers’ı 115-114'lük skorla geçerek üst üste 11. galibiyetini elde etti.

Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'a galibiyet için yetmedi(NBA'de gecenin sonuçları 19 Ocak 2023) - 7

Memphis’te, Desmond Bane 25 sayı, Ja Morant 24 sayı ile takımına galibiyeti getirdiler.

Cleveland’da, Darius Garland 24 sayı, 14 asisti, Caris Levert 23 sayı, 6 asist yapsa da yeterli olmadı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 6 dakika 11 saniye süre aldığı karşılaşmada 1 ribaund ve 1 asistle oynadı.

Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'a galibiyet için yetmedi(NBA'de gecenin sonuçları 19 Ocak 2023) - 8

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI (19 OCAK 2023):

Washington Wizards: 116 - New York Knicks: 105

Atlanta Hawks: 130 - Dallas Mavericks: 122

Charlotte Hornets: 122 - Houston Rockets: 117

Cleveland Cavaliers: 114 - Memphis Grizzlies: 115

Miami Heat: 124 - New Orleans Pelicans: 98

Indiana Pacers: 106 - Oklahoma City Thunder: 126

Los Angeles Clippers: 103 - Utah Jazz: 126

Minnesota Timberwolves: 118 - Denver Nuggets: 122

Sacramento Kings: 116 - Los Angeles Lakers: 111

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