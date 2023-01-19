Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'a galibiyet için yetmedi(NBA'de gecenin sonuçları 19 Ocak 2023)

JOKIC BU SEZON 14. TRIPLE-DOUBLE'INI YAPTI

Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves’u 122-118 yenerek üst üste 8. maçından da galibiyetle ayrıldı.



Karşılaşmada 31 sayı, 11 ribaund ve 13 asistle maçın en skorer oyuncusu olan Nikola Jokic, bu sezonki 14. triple-double performansına imza attı. Denver’da, Jamal Murray 28 sayı, Bruce Brown 16 sayı ile galibiyete katkıda bulundular.