Alperen Şengün'ün NBA performansı ABD basınında: "Durdurulamazdı"

İnternet sitesi, "Bu sezon sınırlı bir başarıya sahip olan takımına rağmen Alperen Şengün için güzel bir sezon oluyor. Geçen yıla göre sayılarını, ribauntlarını, asistlerini ve şut yüzdesini geliştirdi ve Rockets için etkili oldu. Şengün yetenekli bir oyuncu ve oyununun bazı yönlerinde Denver'daki Nikola Jokic'i hatırlatıyor." ifadelerine yer verdi.