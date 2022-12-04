Alperen'in 12 sayısı yetmedi, Rockets kaybetti (NBA'de gecenin sonuçları 4 Aralık 2022)

Batı Konferansı karşılaşmasında Golden State Warriors forması giyen Andrew Wiggins 36 sayı, Stephen Curry ise 30 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

Rockets'ta ise Kevin Porter 20 sayı ile maçta takımının en skorer oyuncusu olurken bu performans galibiyet getirmeye yetmedi.