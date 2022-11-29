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Alperen'in 18 sayısı Rockets'a yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 29 Kasım 2022)

NBA'de Rockets forması giyen Alperen Şengün, 129-113 kaybettikleri Nuggets maçında 18 sayı, 7 ribauntla oynadı. Cedi Osman, takımı Cleveland'ın 100-88 yenildiği Raptors deplasmanında 9 sayı, 2 ribaunt üretti. Philadelphia'da oynayan Furkan Korkmaz ise takımının sahasında 104-101 kazandığı Hawks maçını 2 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmayla tamamladı.

Alperen'in 18 sayısı Rockets'a yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 29 Kasım 2022) - 1

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 10 karşılaşmayla devam edildi.

Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Denver  Nuggets, konferans sonuncusu Houston Rockets'ı yenerek peş peşe 3. galibiyetini aldı.

Alperen'in 18 sayısı Rockets'a yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 29 Kasım 2022) - 2

Ev sahibi Nuggets'ı galibiyete, 32 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle "double double"a imza atan Nikola Jokic ve 31 sayı, 5 asist üreten Jamal Murray taşıdı.

Rockets'ta Alperen 18 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve Jalen Green 17 sayı, 7 asistle mücadele etti.

Alperen'in 18 sayısı Rockets'a yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 29 Kasım 2022) - 3

Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın 100-88 yenildiği Toronto Raptors deplasmanında 9 sayı, 2 ribaunt üretti.

Alperen'in 18 sayısı Rockets'a yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 29 Kasım 2022) - 4

Philadelphia 76ers'ta oynayan Furkan Korkmaz ise takımının sahasında 104-101 kazandığı Atlanta Hawks maçını 2 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmayla tamamladı.

Alperen'in 18 sayısı Rockets'a yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 29 Kasım 2022) - 5

PACERS, SON SANİYE BASKETİYLE KAZANDI

Indiana Pacers, son 10 dakikaya 17 sayı geride girdiği Los Angeles Lakers karşılaşmasını, Andrew Nembhard'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle 116-115 kazandı.

Alperen'in 18 sayısı Rockets'a yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 29 Kasım 2022) - 6

Misafir ekip Pacers'ta Tyrese Haliburton 24 sayı, 14 asist, 7 ribaunt, Bennedict Mathurin 23 sayı, 8 ribaunt ve maçın kahramanı Nembhard 12 sayıyla oynadı.

Lakers'ta ise Anthony Davis'in 25 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, 4 blok, Russell Westbrook'un 24 sayı, 6 asist ve LeBron James'in 21 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Alperen'in 18 sayısı Rockets'a yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 29 Kasım 2022) - 7

SUNS, ÜST ÜSTE 5. GALİBİYETİNİ ALDI

Batı Konferansı lideri Phoenix Suns, deplasmanda Sacramento Kings'i 122-117 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Suns'ın all-star gardı Devin Booker 44 sayı, 8 ribaunt, 6 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Deandre Ayton da 17 sayı, 12 ribauntluk katkıda bulundu.

Alperen'in 18 sayısı Rockets'a yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 29 Kasım 2022) - 8

Arka arkaya 3. maçını kaybeden Kings'te Malik Monk 30 sayı, 8 asist, Domantas Sabonis 17 sayı, 10 asist, 9 ribaunt ve Kevin Huerter 18 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

Alperen'in 18 sayısı Rockets'a yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 29 Kasım 2022) - 9

GECENİN SONUÇLARI:

Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks: 104-101

Washington Wizards - Minnesota Timberwolves: 142-127

Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers: 100-88

Brooklyn Nets - Orlando Magic: 109-102

Boston Celtics - Charlotte Hornets: 140-105

New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder: 105-101

Denver Nuggets - Houston Rockets: 129-113

Utah Jazz - Chicago Bulls: 107-114

Sacramento Kings - Phoenix Suns: 117-122

Los Angeles Lakers - Indiana Pacers: 115-116

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