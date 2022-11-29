Alperen'in 18 sayısı Rockets'a yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 29 Kasım 2022)

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 10 karşılaşmayla devam edildi.
Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Denver Nuggets, konferans sonuncusu Houston Rockets'ı yenerek peş peşe 3. galibiyetini aldı.
Ev sahibi Nuggets'ı galibiyete, 32 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle "double double"a imza atan Nikola Jokic ve 31 sayı, 5 asist üreten Jamal Murray taşıdı.
Rockets'ta Alperen 18 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve Jalen Green 17 sayı, 7 asistle mücadele etti.
Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın 100-88 yenildiği Toronto Raptors deplasmanında 9 sayı, 2 ribaunt üretti.
Philadelphia 76ers'ta oynayan Furkan Korkmaz ise takımının sahasında 104-101 kazandığı Atlanta Hawks maçını 2 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmayla tamamladı.
Indiana Pacers, son 10 dakikaya 17 sayı geride girdiği Los Angeles Lakers karşılaşmasını, Andrew Nembhard'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle 116-115 kazandı.
Misafir ekip Pacers'ta Tyrese Haliburton 24 sayı, 14 asist, 7 ribaunt, Bennedict Mathurin 23 sayı, 8 ribaunt ve maçın kahramanı Nembhard 12 sayıyla oynadı.
Lakers'ta ise Anthony Davis'in 25 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, 4 blok, Russell Westbrook'un 24 sayı, 6 asist ve LeBron James'in 21 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Batı Konferansı lideri Phoenix Suns, deplasmanda Sacramento Kings'i 122-117 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Suns'ın all-star gardı Devin Booker 44 sayı, 8 ribaunt, 6 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Deandre Ayton da 17 sayı, 12 ribauntluk katkıda bulundu.
Arka arkaya 3. maçını kaybeden Kings'te Malik Monk 30 sayı, 8 asist, Domantas Sabonis 17 sayı, 10 asist, 9 ribaunt ve Kevin Huerter 18 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.
Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks: 104-101
Washington Wizards - Minnesota Timberwolves: 142-127
Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers: 100-88
Brooklyn Nets - Orlando Magic: 109-102
Boston Celtics - Charlotte Hornets: 140-105
New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder: 105-101
Denver Nuggets - Houston Rockets: 129-113
Utah Jazz - Chicago Bulls: 107-114
Sacramento Kings - Phoenix Suns: 117-122
Los Angeles Lakers - Indiana Pacers: 115-116