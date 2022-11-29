Alperen'in 18 sayısı Rockets'a yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 29 Kasım 2022)

Ev sahibi Nuggets'ı galibiyete, 32 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle "double double"a imza atan Nikola Jokic ve 31 sayı, 5 asist üreten Jamal Murray taşıdı.



Rockets'ta Alperen 18 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve Jalen Green 17 sayı, 7 asistle mücadele etti.